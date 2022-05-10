Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak - Son Dakika
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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak

10.05.2022 22:36

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ın yapacağı ilk çalışmalardan biri belli oldu. Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yasağını kaldıracağını belirtti. Söz konusu yasağın ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz olduğunu belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı, 2021'deki Kongre baskınını teşvik ettiği gerekçesiyle tamamen kapatılmıştı. Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın platformdaki ilk icraatlarından biri Donald Trump hakkında olacak.

"YANLIŞ VE TAMAMEN GEREKSİZ"

Musk, Financial Times tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Future of the Car (Arabanın Geleceği)" etkinliğinde bir konuşma yaptı. Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracağını söyleyen Musk, söz konusu yasağı "ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz" olarak nitelendirdi.

TRUMP DÖNMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar, ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de geniş tartışmalara neden olmuştu.

Trump, Twitter'ın Elon Musk'a satılmasını olumlu olarak değerlendirmiş ancak Twitter'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan "Truth" adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıklamıştı.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
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Son Dakika Ekonomi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak - Son Dakika
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