TZOB Başkanı Bayraktar'dan "anız" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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TZOB Başkanı Bayraktar'dan "anız" uyarısı Açıklaması

21.07.2022 09:41
TZOB Başkanı Bayraktar'dan "anız" uyarısı Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, anız yakmanın toprak verimliliğini düşürdüğünü belirterek, "Orman yangınlarının yoğunlaştığı bu sıcak yaz günlerinde anızları yakmayalım, tarımsal üretimin ana unsuru olan toprağımızı koruyalım." ifadesini kullandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, anız yakmanın toprak verimliliğini düşürdüğünü belirterek, "Orman yangınlarının yoğunlaştığı bu sıcak yaz günlerinde anızları yakmayalım, tarımsal üretimin ana unsuru olan toprağımızı koruyalım." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, anız yakılmasının hem hava kirliliğine hem de orman yangınlarına sebep olduğunu belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Türkiye'de 2021'de 2 bin 793 orman yangını gerçekleştiğini ifade eden Bayraktar, bu yangınların yüzde 5,9'unun anız yakılması sonucu çıktığına dikkati çekti. Bayraktar, geçen yıl yanan 139 bin 503 hektar orman alanının 377 hektarlık kısmının anız yangını nedeniyle yandığını bildirdi.

Bayraktar, anız yakmanın çevreye vereceği zararlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman tarımsal bir uygulama hüviyeti olmayan, toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zararlar veren anız yakma, tarım arazilerinde sürdürülebilir verimliliğin kaybolmasına ve çiftçilerimizin 1 yıllık emeğinin yok olmasına neden oluyor. Tarımsal üretimde bulunmak, insanımızı doyurmak için her fedakarlığı yapan eli öpülesi çiftçilerimize seslenmek istiyorum; orman yangınlarının yoğunlaştığı bu sıcak yaz günlerinde anızları yakmayalım. Tarımsal üretimin ana unsuru olan toprağımızı koruyalım. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmayalım."

Üreticilerin hasat sonrası aynı araziye diğer bir ürünün ekimini yapacak olduğunda yakıt tasarrufu sağlamak ve daha iyi tohum yatağı hazırlamak adına anız yaktığını belirten Bayraktar, bunun yanlış bir uygulama olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Şemsi Bayraktar, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TZOB Başkanı Bayraktar'dan 'anız' uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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