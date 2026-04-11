Üye Girişi
Son Dakika Logo

TZOB Başkanı Bayraktar Menemen'de İnceleme Yaptı

11.04.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şemsi Bayraktar, Menemen'de sağanaktan etkilenen tarım alanlarını gezdi ve çiftçilerin taleplerini dinledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İzmir'in Menemen ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Bayraktar, Musabey Mahallesi'nde yağışlardan etkilenen tarım arazileri ve su altında kalan bağları gezdi, bir araya geldiği çiftçilerin taleplerini dinledi.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, yeni yıla yağışlarla umutlu başladıklarını fakat yağışların bazı bölgelerde sel felaketlerine neden olduğunu söyledi.

Doğal afetlerin üreticilere giderlerinin yanı sıra ciddi bir maliyet yüklediğini belirten Bayraktar, sahada gözlem yapmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Bayraktar, aşırı yağışlardan İzmir dahil birçok ilin etkilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte TARSİM fevkalade önem arz ediyor. Biz arzu ediyoruz ki bütün üreticilerimiz TARSİM kapsamında ürünlerini sigorta ettirsin. TARSİM ile alakalı bazı şikayetler aldım. Bu şikayetleri Ankara'da yetkililerle görüşeceğiz. Bu şikayetleri bertaraf etmeye çalışacağız. Bütün üreticilerimizin TARSİM kapsamına girmesini arzu ediyorsak hem üreticimize hem de devletimize düşen görevler var. Çünkü bu doğal afetler devam ettiği müddetçe TARSİM çok daha ön plana çıkacak. Ürünleri sigorta ettirmekten başka da çaremizin olmadığı görülüyor."

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Doğal Afetler, Hava Durumu, Çiftçilik, İnceleme, Ekonomi, Menemen, Tarım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:44:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.