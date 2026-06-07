TZOB Başkanı Bayraktar: Dolu afeti 25 bin dekar alanı vurdu - Son Dakika
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TZOB Başkanı Bayraktar: Dolu afeti 25 bin dekar alanı vurdu

TZOB Başkanı Bayraktar: Dolu afeti 25 bin dekar alanı vurdu
07.06.2026 16:44
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TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde dolu yağışından etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. 25 bin dekar alanda hububat, ayçiçeği ve yoncanın zarar gördüğünü belirten Bayraktar, afetlerin sıklaştığını ve çiftçilere 3 lira prim desteği talep ettiklerini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde dolu yağışından etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Bayraktar, Sultanhanı ilçesi Eskioba mevkisindeki tarım arazilerini gezdi, üreticilerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayraktar, bu tür doğal afetlerin çiftçileri olumsuz etkilediğini söyledi.

2025 yılında 1011 afet yaşandığını hatırlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Birçok ürünümüz bu afetlerden zarar gördü. Geçen yıl 65 ilimizde don felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bunun dışında dolu afetleri yaşadık ve son yıllarda görmediğimiz hortum afetlerini yaşamaya başladık. Yani çiftçimizin maalesef bu birkaç seneden beri görmediği afet kalmadı. 2026 yılına afetler açısından daha olumlu bakmak isterdik, daha iyi bir başlangıç arzu ederdik. Beklediğimiz yağışlar geldi. Bunu ifade edelim. Yağış rejimi açısından son 150 yılın en önemli yağışlarını, bol, bereketli yağışlarını aldık. Bu hububat üretimini de rekoltesini de fevkalade olumlu etkiledi. Buğday rekoltemiz de bu sene aşağı yukarı 23 milyon tonları bulacak. 5 Haziran'da Sultanhanı ilçemizde büyük bir dolu afetiyle karşı karşıya kaldık. Şu an yapılan tespitlere göre 25 bin dekar civarında bir alanda hububat, ayçiçeği ve yonca üretimimiz zarar görmüş durumda. Zararların en kısa zamanda karşılanması anlamında Ankara'da girişimlerde bulunacağız. Böyle bir afeti Allah bir daha göstermesin. Tüm çiftçilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Bayraktar, 2026 üretim döneminde buğday ve arpa rekoltesinde beklentinin yüksek olduğunu ifade etti.

Açıklanan hububat alım fiyatlarının istenilen düzeyde olmadığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Üreticimiz bu fiyatlardan memnun kalmadı. Dolayısıyla biz bu manada taleplerimizi ilettik. Ödeme süresi 45 gün bunun aşağı indirilmesini ve üreticimize 3 lira civarında bir prim verilmesini, bu manada desteklenmesini talep ettik. Geçtiğimiz günlerde sayın TMO Genel Müdürü, vadeyi 21 güne düşürdüklerini ifade etti. Bu iyi. Yani 21 gün içerisinde buğday paraları ödenecek. Bu olumlu bir gelişme. Bunun dışında 3 lira prim istedik. Bunu hem Bakanımıza ilettik hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Bu konuda çalışma yapıldığını duyuyoruz. Bu 3 lira çiftçimize verilirse çiftçimiz rahatlamış olur."

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Yerel Haberler, Sultanhanı, Çiftçilik, Aksaray, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TZOB Başkanı Bayraktar: Dolu afeti 25 bin dekar alanı vurdu - Son Dakika

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