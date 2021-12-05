TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan "Dünya Toprak Günü" mesajı Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, iklim değişikliğinin etkilerinin, Türkiye'de gelecekte daha fazla hissedileceğini belirterek, "Geleceğe yönelik şartlar ortadayken tarım topraklarına sahip çıkılması hayati öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, toprağın çiftçinin en değerli varlığı olduğunu kaydetti.

Nüfus artışı, çarpık yapılaşma, sanayileşme, turizm, ulaştırma ve kentleşme nedeniyle toprak ve su kaynakları üzerindeki baskının her yıl arttığını vurgulayan Bayraktar, "Erozyon, çölleşme, bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımı da tarım arazilerine zarar vermektedir. Bu açıdan, tarımın en temel sermayesi olan tarım arazilerini korumak, sürdürülebilirlik açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, son yıllarda tarım arazilerinin korunması amacıyla çalışmalar yapıldığını ancak bu çalışmalarla tarım arazilerinin kaybının önlenemediğini belirtti. Bayraktar, Türkiye'de tarım arazilerinin amaç dışı kullanımlarının halen önemli bir sorun olduğuna dikkati çekti.

"Türk çiftçisi ihracat hedeflerini gerçekleştirecek kararlılığa sahiptir"

???????İklim değişikliğinin tarımsal üretimi etkilediğinin altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dünyada gıda arz ve talebine yönelik gelişmeler ve değişmeler ülkemizi de etkiliyor. Dünyada ve ülkemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının getirdiği sorunlar ve yaşanan ekonomik sıkıntılar üretim şartlarını zorluyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki iklim değişikliğinin etkileri ile ülkemizde gelecekte çoğu üründe verim azalmaları yaşanacak, su seviyelerindeki azalma sulama imkanlarını kısıtlayacak, artan doğal afetlerin mali yükü artacak, arzda sorunlar daha fazla yaşanacak. Geleceğe yönelik şartlar ortada iken tarım topraklarına sahip çıkılması hayati öneme sahiptir. Heba edilecek bir karış toprağımız yoktur. Tarım arazilerimiz en büyük zenginliğimizdir. Arazilerimiz gelecek nesillerin bizlere emanetidir. Bizim görevimiz günü gelene kadar arazilerimizi korumak, geliştirmek, durumunu iyileştirmek ve zamanı gelince de sahibine yani gelecek nesillere aldığımız gibi bırakmaktır."

Bayraktar, tarım politikalarının, tarım arazilerini korumak, çiftçiyi arazisinde tutmak ve ailesini geçindirecek bir gelecek sağlamak üzerine kurulması gerektiğine işaret ederek, "Türk çiftçisi tecrübesi ve üretme azminin yanı sıra toprağını koruyacak bilince ve ülkemizin ihtiyacı gıdayı üretecek, ihracat hedeflerini gerçekleştirecek kararlığa sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.