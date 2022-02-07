TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Rusya-Ukrayna buhranı gıda fiyatlarını olumsuz etkileyecek"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle ithalatta sorun yaşanmasının, başta ekmek olmak üzere, gıda fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Ürün bulunamaması önemli ölçüde buğdayın işlenmiş ürünlerinin ihracatının kısıtlanmasına ve fabrikalarının çalışmamasına sebep olacaktır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, söz konusu ülkeler arasında yaşanan sorunlar bağlamında ithalattaki sıkıntılar, tarımsal girdilerde yaşanan fiyat artışları ve kar yağışının üretime etkisini değerlendirdi.

Krizin derinleşmesi halinde ithalatta karşılaşılabilecek sorunlara dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin 2021 yılındaki buğday ithalatının yüzde 86,6'sını Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştirdiğini vurguladı.

Bayraktar, "Rusya ve Ukrayna arasındaki buhrandan dolayı ithalatta sorun çıkması, başta ekmek olmak üzere gıda fiyatlarını olumsuz etkileyecektir. Ürün bulunamaması önemli ölçüde buğdayın işlenmiş ürünlerinin ihracatının kısıtlanmasına ve fabrikalarının çalışmamasına sebep olacaktır. Bunun tedbirlerinin şimdiden alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, ihtiyacı olan buğday ve arpanın, verilecek desteklerle, rahatlıkla yurt içinde üretilebileceğinin altını çizen Bayraktar, öte yandan Türkiye'nin ayçiçeğinde de yüzde 60 yeterlilik derecesine sahip olduğunu kaydetti.

Bayraktar, ayçiçeğinin de buğday ve arpa gibi ciddi anlamda destek verildiğinde ülkede yetiştirilebilecek bir ürün olduğunu bildirdi.

"Gübre fiyatları bir an önce makul seviyelere çekilmeli"

Bayraktar, üreticilerin tarımsal girdilerle ilgili sıkıntılarının uzun süredir devam ettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gübre fiyatları çeşitlerine göre (ocakta) bir önceki aya göre yüzde 8-9 gerilese de geçen yılın ocak ayına göre son bir yılda, amonyum sülfat gübresi yüzde 508, üre gübresi yüzde 314, CAN gübresi yüzde 300, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 246 ve DAP gübresi yüzde 245 oranında arttı. Gübre fiyatlarındaki son bir yıldaki artışlar oldukça yüksek seviyededir. Son bir ayda gübre fiyatlarında görülen düşüş üreticilerimiz için yeterli değildir. İlkbaharla birlikte yazlık ekim yapacak olan üreticilerimiz de yüksek fiyatlardan olumsuz yönde etkilenecektir. Üreticilerimizin önümüzdeki aylarda yeterli gübre kullanabilmeleri için gübre fiyatları bir an önce makul seviyelere çekilmeli, verilen destekler artırılmalıdır."

Mazot fiyatlarına son bir yılda ciddi artışlar yapıldığını hatırlatan Bayraktar, mazot desteğinin, fiyat artışı oranında güncellenerek çiftçilere verilmesi çağrısında bulundu.

"Elektrik kesintileri seracılıkla geçimini sağlayan çiftçilerin tedirginliğini artırdı"

Bayraktar, tarımsal sulamada yaşanılan sorunların yanı sıra elektrik fiyatlarının da çiftçiler için ciddi bir sorun haline geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere faturalardan yaklaşık yüzde 2'ye tekabül eden TRT payı 2022 yılı itibariyle kaldırıldı. Ancak TRT payının kalkmasının hemen arkasından tarımsal sulamada kullanılan elektrik tarifesine yüzde 94,8'lik zam çiftçilerimizin artan maliyetlerini daha da artırdı. Mesken abone grubuna göre yüzde 16,34 daha pahalı elektrik kullanan çiftçilerimiz, 104,1 kuruştan elektrik kullanmak zorunda kaldı. 31 Aralık 2021 gece yarısı elektriğe gelen ve 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan astronomik zamlar sonucunda elektrikte indirim bekleyen üreticilerimiz büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Üreticilerimiz üretim yapamaz hale gelmekten büyük endişe duyuyor. Bunun yanı sıra son günlerde gündemde olan elektrik kesintileri, seracılıkla geçimini sağlayan ve maliyet artışına karşın zorlanan çiftçilerimizin tedirginliğini artırdı. Acilen elektrikte uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranı, artan maliyetler karşısında ezilen çiftçilerimiz için yüzde 1'e indirilmelidir. Elektrik mutlaka desteklenmeli, tarifede ciddi bir indirim yapılmalıdır."

Kar yağışının barajların ve yer altı sularının beslenmesi açısından önem arz ettiğinin altını çizen Bayraktar, kuraklık riskinin azaldığını söylemek için mart-nisan dönemindeki yağışları görmek gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, "Birçok ürünün bu yağışlara ihtiyacı olacak. Yağışlar yeterli olursa risk azalır. Ülke olarak dikkatli olmalıyız. Kuraklıkla ilgili tedbirleri hayata geçirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.