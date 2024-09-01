TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Edirne\'de ziyaretler gerçekleştirdi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Edirne'de ayçiçeği tarla gününe katılarak bölgedeki kuraklık sorununa dikkat çekti. Bayraktar, ayçiçeği üreticilerine kuraklık desteği verilmezse üretimin azalacağını ve çiftçilerin üretimden uzaklaşacağını belirtti. Ayrıca, kırsalda yaşayan kişilerin yaş ortalamasının yükseldiğini ve çiftçilerin prim gün sayısının düşürülmesini talep etti.

01.09.2024 20:13
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Edirne'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Edirne'nin Büyükdöllük köyünde ayçiçeği tarla gününe katılan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarlaya traktörle geldi. Bölge çiftçisinin de traktörleriyle konvoy oluşturarak geldikleri tarlada açıklama yapan Bayraktar, bölgede yaşanan kuraklığa dikkat çekti.

Edirne'de son 53 yılın en sıcak haziran ayının yaşandığını belirten Bayraktar, sıcaklığın çoğu üründe olduğu gibi ayçiçeğinde de verimin azalmasına sebep olduğunu açıkladı. Bölge çiftçisine kuraklık desteği verilmesi çağrısında bulunan Bayraktar, Trakya Birlik tarafından açıklanan ön alım fiyatının maliyet seviyesinde kaldığını ve üreticinin mağdur olacağını vurguladı.

Ayçiçeği üreticisine kuraklık desteği verilmediği taktirde üreticinin üretimden uzaklaşacağına dikkati çeken Bayraktar, "Uzaklaşan çiftçiyi bir daha üretime döndüremeyiz. Son pişmanlık fayda etmez" açıklamasında bulundu.

Köylerde yaşayan kişilerin yaş ortalamasının 58'e yükseldiğini ifade eden Bayraktar, "Kırsalımız yaşlanıyor. Yaş ortalaması 58'e yükseldi ve gençlerimizi kırsalda tutamıyoruz. Çiftçilerimizin diğer sigortalılar gibi prim gün sayısının 7200 güne indirilmesini bekliyoruz" dedi.

Bayraktar, açıklamanın ardından biçerdöverle ayçiçeği hasadı gerçekleştirdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

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