TZOB, TMO'dan 2024 fındık alım fiyatının açıklanmasını istedi - Son Dakika
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Ekonomi

TZOB, TMO'dan 2024 fındık alım fiyatının açıklanmasını istedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fındık hasat zamanının geldiğini ve tüm Karadeniz insanının fındık alım fiyatının açıklanmasını beklediğini belirtti. Bayraktar, iklim değişikliği, hastalık ve zararlılar gibi faktörlerin fındık verimini etkilediğini ve ülkenin verimi artırmak için çözüm odaklı uygulamaları hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, TMO'nun hızlı davranarak fındık alım fiyatını açıklaması, kota uygulamaması ve üreticilerin hesaplarına ödemeleri en geç bir hafta içinde aktarması gerektiğini ifade etti.

28.07.2024 09:53
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2024 fındık alım fiyatını en kısa sürede açıklamasını istedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, fındıkta hasat zamanının geldiğine dikkati çekti.

Karadeniz Bölgesi'nde üretici, sanayici, tüccar, ihracatçı, esnaf, manav dahil tüm Karadeniz insanının fındık alım fiyatının açıklanmasını beklediğini aktaran Bayraktar, fındıkta iklim değişikliği sebebiyle hasat tarihlerinde öne kaymalar yaşandığını belirtti.

Bayraktar, "İklim değişikliğinden kaynaklı hastalık ve zararlılarda yaşanacak değişiklik ve artışlar da verim üzerinde ciddi etkiye sahip oluyor. Ülkemiz bir an önce verimi artırmaya yönelik çözüm odaklı uygulamaları hayata geçirmelidir. Ekonomik ömrünü tamamlamış bahçelerin sökülerek yerlerine yeni bahçeler oluşturulmalıdır. Çay ürününde uygulanan yenileme tazminatına benzer bir destekleme modeli fındık ürünü için geliştirilerek uygulamaya konulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kuraklık ve hava sıcaklıklarındaki ani değişimlerin, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi fındığı da olumsuz etkilediğini ve muhtelif yerlerde güneş yanığı görüldüğünü bildiren Bayraktar, kahverengi kokarca gibi istilacı türlerin yanı sıra mantar hastalıklarının neden olduğu zararların da fındıkta verimi etkilediğini kaydetti. Bayraktar, "Fındıkta dökülmeler var. İstilacı türler ve mantar hastalıklarıyla mücadelede belirli bir seviyeye gelinse de aşırı sıcaklarla birlikte bu yıl fındık rekoltesinde düşüş bekleniyor. Bu yıl bu kayıplarla birlikte fındık üretiminin 700 bin tonun altında gerçeklemesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

TMO'ya çağrı

Üreticilerin artan maliyetler nedeniyle tatmin edici bir taban fiyat açıklanmasını beklediğini aktaran Bayraktar şunları kaydetti:

"TMO fındık alım fiyatını belirlerken artan girdi maliyetleri, enflasyon oranı ve üreticilerimizin karını da göz önüne almalıdır. Ziraat Odalarımızın bölgede açıkladığı fiyat beklentilerini karşılamalıdır. TMO 2024 fındık alım fiyatını ve alım politikasını zaman kaybetmeden açıklamalıdır. Hasat öncesi fındık alım fiyatının açıklanması üreticilerimiz ve tüm paydaşlar için olduğu kadar ülkemiz için de önemlidir. Fiyat ne kadar erken açıklanırsa üreticisinden ihracatçısına, sanayicisinden manavına kadar tüm kesimler geleceğe yönelik ekonomik planlarını o kadar sağlıklı yapabilecektir. TMO alımlarda hızlı davranmalı, kota uygulamamalı, tüm ürünü alacağını beyan etmeli ve ürün bedellerini en geç bir hafta içerisinde üreticilerimizin hesabına aktarmalıdır. Fındık alan bazlı destek miktarının da günün şartlarına uygun olarak artırılmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Şemsi Bayraktar, Karadeniz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TZOB, TMO'dan 2024 fındık alım fiyatının açıklanmasını istedi - Son Dakika

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