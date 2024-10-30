UBS, Üçüncü Çeyrekte 1,43 Milyar Dolar Kar Elde Etti - Son Dakika
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Ekonomi

UBS, Üçüncü Çeyrekte 1,43 Milyar Dolar Kar Elde Etti

UBS, 3. çeyrek kârını 1,43 milyar dolara çıkararak analist tahminlerini aştı.

30.10.2024 14:16
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İsviçre'nin en büyük bankası UBS, maliyet azalımı ve artan yatırım bankacılığı geliriyle yılın üçüncü çeyreğinde 1,43 milyar dolar kar elde etti.

UBS Grup AG, üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, temmuz-eylül döneminde 1,43 milyar dolar kar etti.

Söz konusu karın, analistlerin ortalama 740 milyon dolarlık tahmininin çok üstünde gelmesi dikkati çekti.

Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, Credit Suisse'i acil şekilde satın almasının ardından yüksek entegrasyon maliyetleri nedeniyle 715 milyon dolar zarar açıklamıştı.

Yılın ilk çeyreğinde analistler UBS'den yaklaşık 600 milyon dolar kar beklerken, banka 1,8 milyar dolar kar açıklamıştı. Banka yılın ikinci çeyreğinde de 1,14 milyar dolar kar etmişti.

Söz konusu beklentilerin üzerinde çeyreklik kar, yatırım bankacılığındaki yüksek işlem hacimlerinden kaynaklandı. Yatırım bankacılığında zengin müşterilerin işlemleri, bankanın faiz gelirlerinin düşmesine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerin artmasına neden oldu.

Bankanın faaliyet geliri ise yıllık yüzde 5,5 artarak 12,3 milyar dolara yükseldi.

UBS, 2023 başında, hükümetin 200 milyar franklık likidite desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse'i 3,8 milyar dolara satın almıştı. UBS'nin söz konusu satın alımı, 2008'deki küresel finansal krizden bu yana en büyük banka alım anlaşması olarak kayıtlara geçmişti.

UBS, 2026'ya kadar işten çıkarmalar yaparak maliyetlerini 13 milyar dolar azaltmayı planlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, İsviçre, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi UBS, Üçüncü Çeyrekte 1,43 Milyar Dolar Kar Elde Etti - Son Dakika

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