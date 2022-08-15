Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 6,3 arttı - Son Dakika
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Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 6,3 arttı

15.08.2022 10:10
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 6,3 arttı

Ücretli çalışan sayısı 2022 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı.

Ücretli çalışan sayısı 2022 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 734 bin 395 kişi iken, 2022 yılı Haziran ayında 14 milyon 604 bin 708 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,0 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,6 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık olarak yüzde 1,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,9 arttı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 6,3 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 6,3 arttı - Son Dakika
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