Ücretli çalışan sayısı Eylül'de yıllık yüzde 1,7 artarken sanayide azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ücretli Çalışan İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 16 milyon 180 bin 976 kişi iken, 2026 yılı Eylül ayında 16 milyon 448 bin 397 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3 arttı.