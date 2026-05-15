Ücretli Çalışan Sayısı Mart'ta Artış Gösterdi

15.05.2026 10:43
TÜİK, mart ayında ücretli çalışan sayısının yıllık %1,8, aylık %0,1 arttığını duyurdu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının mart ayında yıllık yüzde 1,8; aylık yüzde 0,1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 320 bin 850 kişi iken, 2026 yılı Mart ayında 15 milyon 601 bin 250 kişi oldu. 2026 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. 2026 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.

Kaynak: DHA

