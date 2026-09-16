Ücretli çalışan sayısı Temmuz'da 16 milyon 393 bine yükseldi - Son Dakika
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Ücretli çalışan sayısı Temmuz'da 16 milyon 393 bine yükseldi

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Temmuz'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 16 milyon 393 bin 563 kişi oldu. Sektörel bazda yıllık değişim sanayide yüzde 1,5 azalış, inşaatta yüzde 3,5 ve ticaret-hizmette yüzde 3,1 artış yönünde gerçekleşti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 16 milyon 114 bin 128 kişi iken, 2026 yılı Temmuz ayında 16 milyon 393 bin 563 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzdesel olarak değişim göstermedi ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ücretli çalışan sayısı Temmuz'da 16 milyon 393 bine yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ücretli çalışan sayısı Temmuz'da 16 milyon 393 bine yükseldi - Son Dakika
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