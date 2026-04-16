Ücretli Çalışan Sayısı Yükseldi

16.04.2026 10:27
Şubat ayında Türkiye'de ücretli çalışan sayısı yıllık %1,3 artarak 15 milyon 501 bine ulaştı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, şubat ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,3 artış göstererek, 15 milyon 501 bin 511 kişiye yükseldi.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin "Ücretli Çalışan İstatistikleri"ni yayımladı. Verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 297 bin 723 kişi iken, 2026 yılı Şubat ayında 15 milyon 501 bin 511 kişi oldu.

Sanayide gerileme, inşaat ve ticarette artış

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, yıllık bazda sanayi sektöründeki daralma öne çıktı. TÜİK'in alt detaylara ilişkin paylaştığı verilere göre, 2026 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe yüzde 3,2 oranında azalma kaydetti.

Buna karşın inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış yaşandığı görüldü. İstatistiklere göre, ücretli çalışan sayısı yıllık olarak inşaat sektöründe yüzde 4,5 artarken, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,3 oranında yükseliş gösterdi.

Aylık bazda tüm sektörlerde artış gözlendi

Ücretli çalışan sayısı, 2026 yılının Şubat ayında aylık bazda sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında, bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında arttı.

2026 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,5 arttı.

Kaynak: ANKA

Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama
Skandal görüntü Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti Skandal görüntü! Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti
Survivor’da şok mektup Nefise okur okumaz pişman oldu Survivor’da şok mektup! Nefise okur okumaz pişman oldu

09:31
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
09:29
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
09:06
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
