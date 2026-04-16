Ücretli Çalışan Sayısı Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, şubat ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,3 artış göstererek, 15 milyon 501 bin 511 kişiye yükseldi.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin "Ücretli Çalışan İstatistikleri"ni yayımladı. Verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 297 bin 723 kişi iken, 2026 yılı Şubat ayında 15 milyon 501 bin 511 kişi oldu.

Sanayide gerileme, inşaat ve ticarette artış

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, yıllık bazda sanayi sektöründeki daralma öne çıktı. TÜİK'in alt detaylara ilişkin paylaştığı verilere göre, 2026 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe yüzde 3,2 oranında azalma kaydetti.

Buna karşın inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış yaşandığı görüldü. İstatistiklere göre, ücretli çalışan sayısı yıllık olarak inşaat sektöründe yüzde 4,5 artarken, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,3 oranında yükseliş gösterdi.

Aylık bazda tüm sektörlerde artış gözlendi

Ücretli çalışan sayısı, 2026 yılının Şubat ayında aylık bazda sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında, bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında arttı.

2026 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,5 arttı.