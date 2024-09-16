Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 3,4 Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 369 bin 599 kişi iken, temmuz ayında 15 milyon 889 bin 385 kişi oldu.

TÜİK, temmuz ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 369 bin 599 kişi iken, temmuz ayında 15 milyon 889 bin 385 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe aynı kaldı, inşaat sektöründe yüzde 8,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.