UEDAŞ, 2024 yılında 3,7 milyar liralık yatırım hedefini açıkladı

Geçen yıl toplam 2 milyar 82 milyon liralık yatırım gerçekleştiren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), 2024 yılında yatırım hedefini 3,7 milyar lira olarak açıkladı. Hizmet sağladığı bölgede 13.4 GWh enerji dağıtımı sağlayan kurum, bu yıl ayrıca mevcut 28 bin olan trafo sayısı ve 53 bin kilometre olan enerji hattını yeni yılda daha da artırmayı hedefliyor.
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 2023 yatırım rakamlarını ve 2024 planlarını açıkladı. Geçen yıl toplamda 2 milyar 82 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiren şirket, bu miktarın yaklaşık 950 milyon liralık kısmını nüfusta Türkiye'nin en kalabalık 4. şehri Bursa'nın enerji ve altyapı ihtiyaçları için kullandı. Hizmet verdikleri iller arasında en büyük alan ve nüfusun Bursa'ya ait olduğuna dikkat çeken UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "Hizmet verdiğimiz Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerimizde toplam 5,5 milyonluk bir nüfusa hizmet sunuyoruz. Abone sayımız 3,6 milyon civarında" dedi. Arıza onarım çalışmaları dışında şebekenin ihtiyacı olan bakım ve onarım çalışmalarının sürekli devam ettiğini belirten Gökay Fatih Danacı, bu alanlarda bakım ve onarım çalışmalarında yaklaşık 480 milyon lira harcama yaptıklarını kaydetti.
"Enerjiye olan talep artıyor"
2 bin 500'ün üzerinde personel ile sahada yer aldıklarını belirten Gökay Fatih Danacı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgemiz, gelişen sanayisi ve artan nüfusuyla ülkemizin öne çıkan alanlarından biri. Bu durum, her yıl enerji ihtiyacında bir artışa neden oluyor. 2023 yılında bölgede 13.4GWh enerji dağıtımı gerçekleştirirken yaklaşık 8 GWh ile en büyük pay Bursa'nın oldu. Yeni yılda da bölgede enerjiye olan talebin Türkiye tüketim ortalamasının biraz üzerinde artacağını öngörüyoruz."
Birinci öncelik yeni oluşan ve gelişen bölgelerin enerji ihtiyacını karşılamak
UEDAŞ'ın 2024 yılına yönelik hedeflerine dair bilgiler de paylaşan Gökay Fatih Danacı, bu yıl özelindeki birinci önceliklerinin yeni oluşan ve gelişen bölgelerin enerji ihtiyacını karşılamak olduğunu vurguladı. Bu amaçla çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini bildiren Gökay Fatih Danacı, bu kapsamda da 3,7 milyar liralık bir yatırım planladıklarını bildirdi. Gökay Fatih Danacı, "Buna uygun olarak 28 bin 4 olan trafo sayımızın ihtiyaca göre artması veya kapasitesinin büyümesi çalışmalarımızı yaptık. Aynı şekilde, 53 bin 332 km uzunluğundaki enerji hatlarımızın bakımları ve geliştirmeleri de kesintisiz olarak devam ediyor. Bunun yanı sıra, hızlanan kentsel dönüşüm çalışmaları da ek enerji ihtiyacını beraberinde getiriyor. Bu artan ihtiyacı karşılamak da 2024 önceliklerimiz arasında yer alıyor" şeklinde konuştu. - BURSA
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