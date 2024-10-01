UEDAŞ'tan 3.7 Milyar Liralık Yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

UEDAŞ'tan 3.7 Milyar Liralık Yatırım

UEDAŞ\'tan 3.7 Milyar Liralık Yatırım

UEDAŞ, 2024'e kadar Güney Marmara'da 3.7 milyar liralık enerji yatırımı yapacak.

01.10.2024 10:28
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Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 2024 yılı sonuna kadar bölgesinde 3.7 milyar liralık yatırımı tamamlayacağını duyurdu.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da dünyayı 1.2 kat dolaşabilecek uzunlukta elektrik hattı ve 500 binin üzerinde sokak lambası ile enerji sürekliliğini koruyan UEDAŞ, yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enerji nakil hatları, kırsal şebeke yenilemesi, aydınlatma ve genişleme çalışmaları için yıl sonuna kadar 3.7 milyar liralık yatırım sağlanacak. Yatırım çalışmalarının yanı sıra düzenli olarak şebekesini yenileyen UEDAŞ, 876 milyon liralık bütçesini de bakım onarım çalışmaları için planladı.

Doğru yere doğru yatırım

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı yaptığı açıklamada, "Güney Marmara sürekli büyüyen ve gelişen bir bölge. Şehir nüfusu büyüdükçe yeni yerleşim bölgeleri de şekillenmeye başlıyor. Aynı zamanda dağ ilçeleri, yoğun kırsal alanları ile orman vasfı olan bir bölge. Coğrafi zorluklar dağlık bölgelerde çok daha yoğun. Uludağ, Balıkesir ilçeleri, Çanakkale, Kaz Dağı ve Edremit tarafını düşündüğünüzde kırsal arazilerden geçen hatlarımız var. Öte taraftan kuşların göç bölgesi. Coğrafi çeşitliliğimiz çalışma şeklimize fonksiyon kazandırıyor. Doğru yere doğru yatırım anlayışıyla kesintisiz enerji hizmetimizi sürdürüyoruz" dedi.

SAKOME ile iş sağlığı ve güvenliği destekleniyor

Enerji sektöründe dijitalleşmenin de büyük önem taşıdığını belirten Gökay Fatih Danacı, "Saha çalışmalarında önceliğimiz iş sağlığı ve güvenliği. İSG' de proaktif yaklaşım çerçevesinde geliştirilen Saha Kontrol Merkezi (SAKOME) ile de ekiplerin çalışma öncesi ve sonrası aldığı görüntülü teyitlerdeki kontrollerle çalışma ortamı güvenli hale getirildi" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi UEDAŞ'tan 3.7 Milyar Liralık Yatırım - Son Dakika

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