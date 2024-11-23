UFK'nin Yeni Başkanı Cem Şenocak'tan Fındık Stratejisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

UFK'nin Yeni Başkanı Cem Şenocak'tan Fındık Stratejisi

Cem Şenocak, fındık sektöründe kalıcı politikalar ve uluslararası pazar payının artırılmasını hedefliyor.

23.11.2024 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanlığına seçilen Cem Şenocak, sektörle ilgili çözüm önerilerini ve hedeflerini açıkladı.

Şenocak, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Doğu Karadeniz'in sarp meyilli arazilerinde başka alternatifi olmayan fındığın doğru yönetilebilmesi için çalışmalar yaparak, hızla kalıcı uzun vadeli politikalar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Fındığın tarım ürünleri arasında çok özel bir yere sahip olduğunun altını çizen Şenocak, şu değerlendirmede bulundu:

"Son 10 yılda ithal girdi maliyeti olmadan 20 milyar doların üzerinde ihracattan ülkeye döviz getiren, rekoltelere göre değişmekle beraber dünya pazarında halen yüzde 60 civarına kadar düşen payı ile fındık ürünümüzün daha çok gelir getirecek hale getirilmesi ve dünya pazarında geçmişte olduğu gibi pazar payımızı yüzde 75-80'lere çıkarmamız, doğru yönetilirse mümkün olacaktır. Devletin önüne kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı sunarak ve onaylarını, desteklerini alarak gerçekleştirebiliriz. Burada öncelik, çiftçinin iyi tarım uygulamaları ve destekleme modellerinin tekniğini geliştirip, revize edilerek üreticinin bahçesine dönüşünü sağlayıp gelirini artırmak çok önemlidir."

Şenocak, şunları kaydetti:

"UFK yönetimi olarak önceliğimiz üretici olmakla beraber bu işin ticareti ile ilgili tüccar, fabrikacı, sanayici, imalatçı, ihracatçı destekleri konusunda doğru yöntemler oluşturup kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlar hazırlanıp başta üretimi, üreticiyi koruyan ve tüm paydaşların içinde olduğu çalışmalarla birlikte ayrıca devletler arasında ilişkiler, ülkelerin birbirine uyguladığı vergiler, ticaretin karşılıklı kolaylaştırılması da fındığın pazar payının korunmasında önem arz ettiği için ilgili bakanlıklardan bu konuda girişimlerini talep edeceğiz. UFK'yı devlet, Tarım Bakanlığı iş birliğiyle dünya pazarında payın artırılması, ihracatımızdan gelecek döviz girdilerimizin çok daha yukarı taşınması için kısa orta uzun vadeli planlar oluşturmayı hedefleyecektir."

UFK'nın yeni yönetiminde Sebahattin Arslantürk başkan yardımcılığına, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman saymanlığa, Uğur Erdem, Arslan Soydan, Mustafa Poyraz, Mustafa Genç, Nurettin Karslıoğlu ve Alparslan Sarı ise yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi UFK'nin Yeni Başkanı Cem Şenocak'tan Fındık Stratejisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:00 Galatasaray, Bodrum FK’yı deplasmanda 1-0 yendi Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
18:39 İşte terör örgütünün acımasızlığı Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi
18:08 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 22:08:04. #1.11#
SON DAKİKA: UFK'nin Yeni Başkanı Cem Şenocak'tan Fındık Stratejisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.