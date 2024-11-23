UFK'nin Yeni Başkanı Cem Şenocak'tan Fındık Stratejisi

Ekonomi

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanlığına seçilen Cem Şenocak, sektörle ilgili çözüm önerilerini ve hedeflerini açıkladı.

Şenocak, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Doğu Karadeniz'in sarp meyilli arazilerinde başka alternatifi olmayan fındığın doğru yönetilebilmesi için çalışmalar yaparak, hızla kalıcı uzun vadeli politikalar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Fındığın tarım ürünleri arasında çok özel bir yere sahip olduğunun altını çizen Şenocak, şu değerlendirmede bulundu:

"Son 10 yılda ithal girdi maliyeti olmadan 20 milyar doların üzerinde ihracattan ülkeye döviz getiren, rekoltelere göre değişmekle beraber dünya pazarında halen yüzde 60 civarına kadar düşen payı ile fındık ürünümüzün daha çok gelir getirecek hale getirilmesi ve dünya pazarında geçmişte olduğu gibi pazar payımızı yüzde 75-80'lere çıkarmamız, doğru yönetilirse mümkün olacaktır. Devletin önüne kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı sunarak ve onaylarını, desteklerini alarak gerçekleştirebiliriz. Burada öncelik, çiftçinin iyi tarım uygulamaları ve destekleme modellerinin tekniğini geliştirip, revize edilerek üreticinin bahçesine dönüşünü sağlayıp gelirini artırmak çok önemlidir."

Şenocak, şunları kaydetti:

"UFK yönetimi olarak önceliğimiz üretici olmakla beraber bu işin ticareti ile ilgili tüccar, fabrikacı, sanayici, imalatçı, ihracatçı destekleri konusunda doğru yöntemler oluşturup kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlar hazırlanıp başta üretimi, üreticiyi koruyan ve tüm paydaşların içinde olduğu çalışmalarla birlikte ayrıca devletler arasında ilişkiler, ülkelerin birbirine uyguladığı vergiler, ticaretin karşılıklı kolaylaştırılması da fındığın pazar payının korunmasında önem arz ettiği için ilgili bakanlıklardan bu konuda girişimlerini talep edeceğiz. UFK'yı devlet, Tarım Bakanlığı iş birliğiyle dünya pazarında payın artırılması, ihracatımızdan gelecek döviz girdilerimizin çok daha yukarı taşınması için kısa orta uzun vadeli planlar oluşturmayı hedefleyecektir."

UFK'nın yeni yönetiminde Sebahattin Arslantürk başkan yardımcılığına, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman saymanlığa, Uğur Erdem, Arslan Soydan, Mustafa Poyraz, Mustafa Genç, Nurettin Karslıoğlu ve Alparslan Sarı ise yönetim kurulu üyeliğine seçildi.