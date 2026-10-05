Uğur Erdoğan'ın mavi listesi DTO'da 30 komitenin 21'ini kazandı, meclise 61 üye aldı - Son Dakika
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Uğur Erdoğan'ın mavi listesi DTO'da 30 komitenin 21'ini kazandı, meclise 61 üye aldı

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Uğur Erdoğan\'ın mavi listesi DTO\'da 30 komitenin 21\'ini kazandı, meclise 61 üye aldı
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DTO'da tamamlanan seçimlerde Uğur Erdoğan'ın mavi listesi 30 meslek komitesinin 21'ini, Faik Müftüler'in beyaz listesi 9'unu kazandı. Erdoğan 'kazanan Denizli oldu' derken yeni mecliste mavi listeden 61, beyaz listeden 20 üye bulunacak; başkanlık seçimi ilk toplantıda yapılacak.

Denizli Ticaret Odasında (DTO) gerçekleşen seçimlerde güven tazeleyen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ilk değerlendirmesinde; "Bu seçimin kaybedeni yok, kazanan Denizli oldu" dedi.

24 binin üzerinde üyesi bulunan Denizli Ticaret Odasında, yeni dönemin meslek komiteleri ve meclis yapısını belirleyecek seçimler kurulan 30 sandıkta gerçekleştirildi. Oy kullanma hakkına sahip 12 bin 407 üyenin bulunduğu seçimde, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk akşam saatlerine kadar devam etti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçildi.

Tamamlanan oy sayımına göre Uğur Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı mavi liste 30 meslek komitesinin 21'inde, Faik Müftüler'in başkanlığını yaptığı beyaz liste ise 9 meslek komitesinde seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Denizli Ticaret Odası Meclisi'nde Uğur Erdoğan'ın listesinden 61 üye, Faik Müftüler'in listesinden ise 20 üye yer almaya hak kazandı.

Her iki aday da kendi komitesinden çıktı

Uğur Erdoğan'ın farklı kazandığı seçimlerde hem mevcut DTO Başkanı Uğur Erdoğan hem de başkan adayı Faik Müftüler kendi meslek komitelerinden seçilmeyi başardı. Uğur Erdoğan'ın yer aldığı 4. Meslek Komitesinde, mavi liste 200 oy alırken, rakip beyaz liste 132 oyda kaldı. Başkan adayı Faik Müftüler'in yarıştığı 27. Meslek Komitesinde ise beyaz liste 85 oy, mavi liste 79 oy aldı. Bu sonuçlarla iki lider de kendi gruplarından meclise girmeye hak kazandı.

"Kazanan Denizli oldu"

Denizli Ticaret Odası'nda seçimlerin tamamlanmasının ardından değerlendirmede bulunan Uğur Erdoğan, sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm oda üyelerine teşekkür etti. Seçim sürecinin DTO'ya yakışan bir atmosferde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan,; "Bugün Denizli Ticaret Odası'nda güzel bir demokrasi şölenini hep birlikte yaşadık. Takım ve ekip ruhuyla çalıştık. Seçimlerde rakibimiz olan karşı taraf da iyi çalışmış. Bu seçimin kaybedeni yok, kazanan Denizli oldu. Sandığa gelerek iradesini ortaya koyan, bu sürece katkı sunan tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bizlere güvenen üyelerimizin desteğini en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Ortaya çıkan sonuç, bizim için yeni bir sorumluluğun başlangıcı oldu. Bu güvene layık olmak için bundan sonra daha çok çalışacağız" dedi.

DTO'da başkanlık seçimi, yeni oluşan Meclis'in gerçekleştireceği ilk toplantıda yapılacak.

Kaynak: İHA
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