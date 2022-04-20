Uğur Soğutma Anneler için kampanya düzenledi - Son Dakika

Türkiye'nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma'dan Anneler Günü'ne ve Ramazan Bayramı'na özel indirim düzenlediğini açıkladı.

Uzun yıllar kullanabilen, ihtiyaca göre No-Frost ve Statik birçok farklı ebattaki ürünlerini tüketicinin beğenisine sunan Uğur Derin Dondurucu, belirli ürünlerde indirimler başlattığını açıkladı. 7 çekmeceli UED 7266 DTK isimli üründe 1.000 TL ve 5 çekmeceli UED 5175 DTK isimli üründe ise 500 TL indirim yaptıklarını açıklayan Uğur Soğutma yetkilileri yeni kampanyaya ilişkin yaptıkları açıklamada "Yatay derin dondurucu tercih edecek tüketiciler de unutulmadı. UED 280 isimli yatay derin dondurucu ve UED 280 D/S dondurucu/soğutucu yatay derin dondurucularda da 500 TL indirim yapıldı. Ücretsiz 7 yıl garanti fırsatı bulunan Uğur Derin Dondurucuların yanına bir de indirimler eklenince derin dondurucu ihtiyacı olanlar için kaçırılmayacak fırsat oluştu. Anneler Günü'nde annenizi, Ramazan Bayramı'nda ise ailenizi sevindirecek düşük enerji tüketimiyle de tasarruf yapacağınız indirimli, 7 yıl garantili ve 9 aya varan taksit imkanıyla herkes sahip olabilir" denildi. - AYDIN