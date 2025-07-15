Ukrayna 2026'da AB Roaming Alanına Dahil Olacak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'yı 2026 başında Birlik genelinde uygulanan ve cep telefonu operatörlerinin başka üye ülke abonelerinden dolaşım ücreti almadığı roaming bölgesine dahil etme kararı aldı.

AB Komisyonu, AB Konseyinde Ukrayna'nın 1 Ocak 2026'da AB roaming alanına dahil edilmesine ilişkin düzenleme teklifinin kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna'nın AB roaming alanına girmesi ile 27 AB ülkesinde Ukrayna telefon numaralarından ek ücret alınmadan arama yapılabileceği, mesaj gönderilebileceği ve mobil veri kullanılabileceği, aynı hakların Ukrayna'daki Avrupalılara da sunulacağı bildirildi.

AB'de cep telefonu operatörlerinin abonelere roaming ücreti uygulamamasını sağlayan düzenleme 2017'de yürürlüğe girmişti.

Böylece AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave ücret ödemeden kullanmaya başlamıştı.