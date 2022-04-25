Ukrayna, ABD'den ayda 2 milyar dolarlık ekonomik yardım istedi - Son Dakika
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Ukrayna, ABD'den ayda 2 milyar dolarlık ekonomik yardım istedi

25.04.2022 18:39
Ukrayna, ABD'den ayda 2 milyar dolarlık ekonomik yardım istedi

Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko'nun, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden acil ekonomik yardım için ayda en az 2 milyar dolar talep ettiği bildirildi.

Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko'nun, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden acil ekonomik yardım için ayda en az 2 milyar dolar talep ettiği bildirildi.

The Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililerle Washington'da bir araya gelen Ukrayna Maliye Bakanı Marchenko, ülkesinin acil ihtiyaçlarını karşılamak için hazirana kadar 2 milyar doları ABD'den olmak üzere ayda toplam 5 milyar dolarlık uluslararası ekonomik yardım istedi.

Marchenko, gazeteye verdiği röportajda, gerekli finansmanı sağlamak ve savaşı kazanmak için açığın hemen kapatılması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen bir toplantıda, Rusya'nın saldırısından kaynaklanan ekonomik kayıpları telafi etmek için Ukrayna'nın aylık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, Biden yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yönelik ek yardım istemeye hazırlandığını aktarmıştı.

ABD, savaşın başladığı şubat sonundan bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık ekonomik destek sağladı.

Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ukrayna, ABD'den ayda 2 milyar dolarlık ekonomik yardım istedi - Son Dakika


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