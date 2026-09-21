Ukrayna Ankara Büyükelçisi Dzhelialov, AYTO'da Aydın'ın ticari potansiyelini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Dzhelialov, AYTO'da Aydın'ın ticari potansiyelini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Dzhelialov, AYTO\'da Aydın\'ın ticari potansiyelini görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Naryman Dzhelialov ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Görüşmede Aydın'ın ekonomik potansiyeli ile savaşın sona ermesiyle oluşabilecek şartlar çerçevesinde Ukrayna ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Naryman Dzhelialov ve beraberindeki heyetin AYTO ziyaretinde, Aydın'ın ekonomik potansiyeli ile Ukrayna ile mevcut ve muhtemel ticari ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Naryman Dzhelialov ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret Odası'nı (AYTO) ziyaret etti. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Büyükelçi Dzhelialov ve beraberindeki heyeti; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertuğ Yakan, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Nuri Tuncal, Belgin Çekmen Altay ve Ufuk Hüseyin Devrim'le birlikte karşıladı. Gerçekleştirilen görüşmede Başkan Ülken, Ukrayna heyetine Aydın'ın ekonomik yapısı, öne çıkan sektörleri ve ticari potansiyeli ile AYTO'nun proje ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik ve ticari etkilerinin de gündeme geldiği ziyarette, savaşın sona ermesiyle oluşabilecek şartlar çerçevesinde Aydın iş dünyasının Ukrayna ile mevcut ve potansiyel ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret sonunda Başkan Ülken, Büyükelçi Dzhelialov'a Türkiye ve Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili AYTO'ya ait Aydın İnciri ile kentin kültürel simgelerinden efe heykeli armağan etti.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaEkonomiGüncelAnkaraAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
17:33
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:34
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 18:40:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Dzhelialov, AYTO'da Aydın'ın ticari potansiyelini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement