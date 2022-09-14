Ukrayna'nın alacaklıları borç servisinin askıya alınması konusunda anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın alacaklıları borç servisinin askıya alınması konusunda anlaştı

14.09.2022 19:58
Ukrayna'nın alacaklıları borç servisinin askıya alınması konusunda anlaştı

Ukrayna'nın Alacaklıları Grubu, ülkenin borç servisinin 2023 yılı sonuna kadar koordineli olarak askıya alınması talebini yerine getirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

Ukrayna'nın Alacaklıları Grubu, ülkenin borç servisinin 2023 yılı sonuna kadar koordineli olarak askıya alınması talebini yerine getirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan Ukrayna'nın Alacaklıları Grubu'nun Kiev hükümetinin temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın Alacaklıları Grubu'nun Kiev'in borç servisinin 2023 yılı sonuna kadar koordineli olarak askıya alınması talebini yerine getirmek için bir mutabakat zaptı imzaladığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Mutabakat zaptı, Ukrayna'nın likidite baskılarını hafifletiyor ve hükümetin Rusya'nın haksız, sebepsiz ve yasa dışı savaşına yanıt olarak sosyal, sağlık ve ekonomik harcamalarını artırmasına izin veriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Grubun diğer tüm resmi ikili alacaklılara da borç servisinin askıya alınması konusunda Ukrayna ile hızlı bir şekilde anlaşmaya varma çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının desteğiyle durumun yakından koordine edilmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da yazılı açıklamasında, Ukrayna hükümetinin ihtiyaçlarına ve Ukrayna halkının refahına yönelik ek kaynakların yönlendirmesine izin verecek borç servisi ertelemesi için ülkeye olan taahhütlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Yellen, "Ukrayna'ya toplam 8,5 milyar dolarlık bütçe desteğimizde olduğu gibi borç servisi ertelemesi, ABD'nin Rusya'nın acımasız savaşına karşı mücadelesinde Ukrayna'nın yanında yer almasının bir başka yoludur." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
ABD, orta ve uzun vadede Ukrayna'ya savaş uçağı vermeyi değerlendiriyor ABD, orta ve uzun vadede Ukrayna'ya savaş uçağı vermeyi değerlendiriyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Kanada, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ukrayna'nın alacaklıları borç servisinin askıya alınması konusunda anlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:46 Hull City'nin kötü gidişi taraftarı çıldırttı! Acun Ilıcalı'nın Türk teknik adamı göreve getireceği iddia edildi
19:40 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni gelişme! İddialar gerçek çıktı
19:25 Tunç Soyer'in Osmanlı çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bunun babası da aynıydı
19:23 Mansur Yavaş'tan bürokratları şaşkına çeviren talimat! Çiftçileri oturttu
19:17 Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı
18:53 Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye 'yurt' müjdesi: Ücretlerde değişiklik yapılmayacak
18:14 Yüzyılın konut projesine ilgi çok yoğun! İlk gün başvuranların toplam sayısı 500 bini aştı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Azerbaycan' mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız
18:03 El bombası fırlatıcısı olarak görev yapıyordu! Ukraynalı balet cephede yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 19:58:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın alacaklıları borç servisinin askıya alınması konusunda anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement