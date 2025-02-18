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Ekonomi

Ukrayna Yatırım İstiyor

Ukrayna Yatırım İstiyor

Ukrayna, Türk şirketlerini yeniden yapılanma süreçlerine davet etti, işbirliği fırsatları sundu.

18.02.2025 14:46
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Ukrayna'nın yatırıma ihtiyacı olduğunu, Türk şirketlerinin de ülkesinin yeniden yapılanma ve toparlanma süreçlerinde rol alabileceğini belirtti.

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sviridenko, Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB Kabul Salonu'nda yapıldı.

Burada konuşan Sviridenko, Türkiye'nin, ihtiyaç duyduğu zaman ülkesinin yanında olduğunu ve insani yardımlardan Tahıl Koridoru'na kadar birçok alanda destek sağladığını söyledi.

Savaşa rağmen iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın güçlü şekilde devam ettiğini bildiren Sviridenko, tahıl ve demir çelik ihracatının kendileri için önemli olduğunu anlattı.

"Bayraktar bizim çocuklarımız tarafından bile bilinen bir marka"

Sviridenko, Türk şirketlerinin önemini dile getirerek, "Örneğin Bayraktar, bizim çocuklarımız tarafından bile bilinen bir marka. Türk şirketleri bizim için önemli ve stratejik ortak. Umuyoruz ki Ukrayna'nın yeniden toparlanması ve inşasında da büyük rol oynayacaksınız." dedi.

Son 3 yıl içinde savaşa rağmen ülkelerindeki üretimin sürdüğünü aktaran Sviridenko, Türk şirketlerinin de bu dönemde ülkeden gitmeyerek çalışmalarını devam ettirdiğini bildirdi.

Sviridenko, Ukrayna'nın lityum, titanyum, uranyum ve mangenez gibi kritik kaynakları olduğunu, bu hammaddelerin işlenmesine de yatırım yapmak istediklerini söyledi.

Savunma sanayisinin geçen yıl 6 kat büyüdüğünü belirten Sviridenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her bir yatırımcının hakları için sonuna kadar savaşacağız. Dünya Bankasına göre 500 milyar dolarlık bir zarar ve kayıp söz konusu. Dolayısıyla Ukrayna'nın çok büyük yatırıma ihtiyacı var, Türk şirketlerinin bu toparlanma ve yeniden yapılanma konularında fırsatı bulunuyor. Sizin uzmanlığınız, mühendislik bilgileriniz ve tecrübenizden faydalanabileceğimizi düşünüyoruz."

"Türk şirketlerini işbirliğine davet etmek istiyorum"

Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval da Türk ve Ukraynalı şirketlerin ülkesinde birlikte çalıştığını aktararak, Türkiye'nin en büyük 4. ticaret ve zirai ürün ortağı olduğunu ifade etti.

Ülkesindeki çiftçilerin asker olarak görev yapmasına rağmen tarım sektöründe istikrarlı şekilde üretimi devam ettirdiklerini belirten Koval, şunları kaydetti:

"Türk şirketlerini işbirliğine davet etmek istiyorum, kesinlikle yapabileceğimiz çok fazla şey var. Bilhassa tarımda, zirai ürünlerin işlenmesinde sizin pazar bilgileriniz, finansmana erişiminiz, teknolojileriniz ve deneyimlerinizden istifade ederek çok iyi ortaklıklar kurabiliriz. Sebze üretimini artırma konusunda çok ciddi potansiyelimiz var. Şu anda Ukrayna'nın sebze ithalatı 500 milyon dolar civarında, bunun büyük kısmı Türkiye'den geliyor. Biz de tahılın işlenmesi, un haline getirilmesi gibi konularda çok şey yapabiliriz. Bu üretimler de artıyor. Siz de Ukrayna'yla ortaklık içerisinde bunun büyütülmesine destek olabilirsiniz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Ukrayna, Tarım, Dünya, Son Dakika

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