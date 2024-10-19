ULAK, SAHA EXPO'da 5G Çözümlerini Tanıtacak - Son Dakika
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Ekonomi

ULAK, SAHA EXPO'da 5G Çözümlerini Tanıtacak

ULAK Haberleşme, SAHA EXPO'da yerli 5G altyapı ve güvenli iletişim çözümlerini sergileyecek.

19.10.2024 10:46
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ULAK Haberleşme, yerli 5G altyapı sistemleri, güvenli iletişim çözümleri ve akıllı şehir uygulamalarını SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşturacak.

Kurumdan yapılan açıklamada, SAHA EXPO'nun bu yıl 22-26 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Yaklaşık 40 ülkeden 150 binden fazla profesyonel ziyaretçinin ağırlanmasının beklendiği fuarda ULAK Haberleşmenin de yerli ve milli çözümlerini katılımcılarla buluşturacağı bildirilen açıklamada, fuar kapsamında yerli 5G altyapı sistemlerinin, güvenli iletişim çözümlerinin ve akıllı şehir uygulamalarının tanıtılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye'nin 5G yolculuğuna yerli ve mili geliştirilmesinde öncülük eden ULAK, bu alanda geliştirdiği kendi çözümleriyle, kamu ve özel sektörde güvenli ve sürdürülebilir haberleşme sistemlerine katkı sunmaya devam ediyor. Fuarda LTE ve 5G baz istasyonları ve farklı dikey sektörlerdeki uygulamalar detaylı bir şekilde tanıtılacak. Ayrıca, şirketin sunduğu hizmetler savunma, kamu güvenliği, sınır güvenliği, haberleşme ve siber güvenlik gibi kritik alanlara yönelik de önemli katkılar sağlayacak."

Açıklamada, ULAK Haberleşmenin ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle sektördeki gücünü pekiştirmek amacıyla fuar kapsamında iki önemli anlaşmaya imza atacağı belirtildi.

"ULAK'ın sektördeki öncülüğünü daha da pekiştirecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, milli ve yerli haberleşme çözümlerini savunma sanayisinin en prestijli platformlarından SAHA EXPO'da sergilemekten mutlu olacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendiren çalışmaları uluslararası öneme sahip bir etkinlikte tanıtmanın önemini vurgulayan Kömürcü, şu değerlendirmede bulundu:

"5G ve ötesi haberleşme teknolojilerimiz, sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarına da yanıt verecek şekilde yerli ve milli olarak tasarlanıyor. Bu çözümler, savunma sanayisinden kamu güvenliğine, ulaştırmadan akıllı şehir teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede güvenli ve sürdürülebilir iletişim altyapıları sunuyor. SAHA EXPO, hem ulusal hem de uluslararası işbirlikleri kurmamız açısından büyük fırsatlar sunuyor. Yerli mühendislerimizin ortaya koyduğu inovatif ürün ve çözümleri bu büyük platformda paylaşmak, aynı zamanda ULAK'ın sektördeki öncülüğünü daha da pekiştirecektir. Fuarda yapacağımız B2B görüşmeler ve anlaşmalar, sadece Türkiye'de değil global ölçekte de gücümüzü artıracak stratejik adımlar olacak. Teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme ve yerli çözümlerin hakimiyetini artırma misyonumuz doğrultusunda geleceğe güvenle bakıyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ULAK, SAHA EXPO'da 5G Çözümlerini Tanıtacak - Son Dakika

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