ULAK'tan 5G Hedefi: Yeni Anlaşmalar! - Son Dakika
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Ekonomi

ULAK'tan 5G Hedefi: Yeni Anlaşmalar!

ULAK Haberleşme, MWC 2025'te 5G için önemli anlaşmalar imzaladı ve hedeflerini açıkladı.

06.03.2025 11:16
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ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te, 5G'nin öne çıktığını belirterek, "Öncelikli hedefimiz operatörlerdeki mevcut sahalarımızı 5G olarak yenilemek ve sonrasında onların yeni açtığı sahalarda da görev alabilmek." dedi.

Kömürcü, AA muhabirine, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, 5G teknolojisinde gelinen noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kongre'ye, ULAK Haberleşmenin daha önce defalarca katıldığını ancak bu senenin diğer yıllardan farklı geliştiğini bildiren Kömürcü, Türkiye'nin de 5G'ye hazırlandığı dönemde, ULAK Haberleşme olarak 5G ile ilgili önemli anlaşmalar sağladıklarını söyledi.

Kömürcü, Turkcell ile 3 bin 250 baz istasyonunu içeren bir anlaşmaya imza attıklarını dikkati çekerek, "Bunun dışında ülkemizin yegane uydu operatörü Türksat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonunda, akıllı bir ulaşım koridoru kurmak üzerine bir anlaşma imza attık. Türk Telekom ile de 5G'de baz istasyonları alımını içeren bir iyi niyet sözleşmesine imza koyduk. Bu anlamda oldukça dolu ve kendimizi anlattığımız, ülkemizin kritik kurumlarıyla imzalar attığımız bir fuar oldu." ifadelerini kullandı.

"Private 5G'de yerli çözümlerle öne çıkmaya çalışıyoruz"

Fuara, ULAK Haberleşmenin temel olarak iki ayrı alanda ürünlerini getirdiklerini ve bu konuda ürettikleri çözümleri sergilediklerini anlatan Kömürcü, ürünlere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ürünlerimiz 5G alanındaki donanımlarımız ve bunların üzerinde sergilediğimiz yazılımlarımız. Bir diğeri de yine bu katma değerli servisler dediğimiz dikey servisler ve haberleşmeye ilişkin ürünlerimiz. Mobil Dünya Kongresi 2025'te, 5G öne çıktı. ULAK Haberleşme, bugüne kadar Türkiye'de 3 bin 200'ün üzerinde baz istasyonu ile 4,5G'de hizmet vermekte. Bunların yarıya yakınında 3 ayrı ticari operatör de görev yapıyor. Öncelikli hedefimiz, operatörlerdeki mevcut sahalarımızı 5G olarak yenilemek ve sonrasında onların yeni açtığı sahalarda da görev alabilmek. Bunun için her 3 ticari operatörle görüşmelerimiz devam ediyor."

Kömürcü, ayrıca "Private 5G" denilen özel ağlar konusuna da değindi. 5G'nin fabrikalarda, endüstriyel bölgelerde, teknoparklarda ve maden alanlarında kullanımına ilişkin çözüm önerilerini endüstriyel paydaşlara ilettiklerini aktaran Kömürcü, söz konusu alanlarda, yerli milli çözümlerle öne çıkmaya çalıştıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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