ULAK ve Gürbağ'dan Stratejik İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

ULAK ve Gürbağ'dan Stratejik İşbirliği

ULAK ve Gürbağ\'dan Stratejik İşbirliği
24.07.2025 19:49
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ULAK Haberleşme ve Gürbağ Savunma, güvenli mobil iletişim çözümleri geliştirmek için anlaştı.

ULAK Haberleşme ile Gürbağ Savunma ve Teknoloji AŞ arasında güvenli ve hızlı mobil haberleşme çözümlerinin geliştirilmesi ve saha operasyonlarında kullanılmak üzere yerli teknolojiyle tasarlanmasını hedefleyen stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuarda, ULAK Haberleşme ile Gürbağ Savunma ve Teknoloji AŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı. Anlaşma, güvenli ve hızlı mobil haberleşme çözümlerinin geliştirilmesi ve saha operasyonlarında kullanılmak üzere yerli teknolojiyle tasarlanmasını hedefliyor.

Söz konusu işbirliğiyle, sınır güvenliği, afet yönetimi ve mobil komuta merkezleri gibi kritik sahalarda yüksek performanslı, dayanıklı ve güvenilir haberleşme sistemleri kurulacak. Sahada hızla konuşlandırılabilen ve kullanımı kolay olacak bu çözümler, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlileşme ve teknolojik bağımsızlık hedeflerine de doğrudan katkı sunacak.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, törende yaptığı konuşmada, Gürbağ Savunma ile ortaklıklarının sahada ihtiyaç duyulan iletişim çözümlerini yerli mühendislik gücüyle sunma kararlılıklarını yansıttığını belirtti.

Kömürcü, "Bu protokol, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde güçlü bir adım olacak." ifadesini kullandı.

Gürbağ Savunma ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Osman Batuhan Bağıban da Türkiye'nin savunma sanayii vizyonuna güç katacak önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Bağıban, "Ulak Haberleşme'nin haberleşmedeki öncülüğü ve Gürbağ Savunma'nın kontrol-yönlendirme mühendisliği bu işbirliğiyle birleşerek sahada gerçek bir sinerji yaratacak. Bu anlaşmanın ülkemize, sektörümüze ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.???????

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ULAK ve Gürbağ'dan Stratejik İşbirliği - Son Dakika

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