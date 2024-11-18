ULAQ, IDEAS Pakistan 2024 Fuarı'na Katılıyor

Ekonomi

ULAK Haberleşme, savunma sanayisinin en prestijli etkinliklerinden IDEAS Pakistan 2024 Fuarı'na katılarak, Türkiye'nin teknoloji ihracatını güçlendirmek amacıyla kalıcı ortaklıklar kurmayı hedefliyor.

AA muhabirinin ULAK Haberleşme AŞ'den aldığı bilgiye göre, dünya genelinde savunma sanayisi profesyonelleri ile kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren IDEAS Pakistan 2024 Fuarı, 19-22 Kasım'da Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenecek.

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme teknolojileri sağlayıcısı ULAK Haberleşme, savunma sanayisinin en prestijli etkinliklerinden olan bu fuara katılacak.

ULAK, global düzeyde işbirliği fırsatlarının sunulduğu fuarda yenilikçi çözümlerini sergileyecek.

Pakistan ve çevre ülkelerdeki paydaşlarla stratejik ilişkiler geliştirmeyi hedefleyen şirket, Türkiye'nin savunma sanayisindeki güçlü teknolojik kapasitesini de uluslararası arenada tanıtmayı amaçlıyor.

ULAK Haberleşme tarafından geliştirilen haberleşme çözümlerinin sergileneceği fuarda, özellikle dikkati çeken zorlu coğrafi koşullarda dahi yüksek performans sağlayan 3 bini aşkın yerli ve milli baz istasyonu ürünü ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Uluslararası delegasyonlar ve sektör liderleriyle görüşme yapılması da planlanan fuarda, şirketin bölgedeki etkinliğini artırması, Türkiye'nin teknoloji ihracatını güçlendirmesi ve kalıcı ortaklıklar kurması hedefleniyor.

Sunduğu iletişim altyapısıyla bağımsız haberleşme ekosistemi oluşturan şirket, yüksek performanslı iletişim teknolojileriyle dikkati çekiyor.