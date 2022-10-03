Ulaşım temsilcilerinden AK Parti ile "olumlu" görüşme - Son Dakika
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Ulaşım temsilcilerinden AK Parti ile "olumlu" görüşme

03.10.2022 11:59
Ulaşım temsilcilerinden AK Parti ile "olumlu" görüşme

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşımaya gelmesi beklenen ancak UKOME tarafından reddedilen zam konusu üzerine AK Parti İzmir İl Başkanlığına yaptıkları ziyareti değerlendirdi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşımaya gelmesi beklenen ancak UKOME tarafından reddedilen zam konusu üzerine AK Parti İzmir İl Başkanlığına yaptıkları ziyareti değerlendirdi. Anık, görüşmenin olumlu geçtiğini ve sorunun kısa sürede çözüme ulaşacağına inandıklarını belirtti.

İzmir'de toplu ulaşım tarifesine gelmesi beklenen zam, UKOME tarafından reddedilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyu yargıya taşıyacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, Minibüsçüler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kılıç, İzmir Esnaf Odaları Birliği Ulaşım Müdürü Alpay Kılıçkaya, İzmir Servisçiler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Erdem Mert, İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici ve İzmir Minibüsçüler Odası Denetim Kurulu Üyesi Yavuz Demir, AK Parti İzmir İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Anık, "Ziyaret oldukça olumlu geçti. Konuyu kendi aralarında değerlendireceklerini ve bir sonuca ulaşması için gerekenin yapılacağını söylediler. Ben yapılan görüşmeden umutluyum. Önümüzdeki günlerde bu konunun çözüleceği kanaatindeyim" dedi.

"Her iki taraf da iyi niyetli"

"UKOME'de son dönemde özellikle kamu kurumları arasında ulaşım zammı ile ilgili bir takım anlaşmazlıklar var" diyen Anık, aracılık yapma amacıyla oda başkanları ile birlikte AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret ettiklerini belirterek "Her iki taraf da zarar etmesin, ortada buluşulsun amacı ile bu ziyaret gerçekleştirildi. Kurumlar arasında oturup konuşularak konunun çözülmesini istiyoruz. Şu anda yapılması istenilen zam, 1 TL. Kurumların zarar etmesini kimse istemez. Vatandaşın da düşünülmesi gerekir. İnşallah önümüzdeki günlerde netice alınır. Görüşme çok olumlu geçti. Bu görüşme için AK Parti İl Başkanlığına teşekkür ediyoruz. Bu konuların karşılıklı görüşme ile çözüleceğine inanıyorum. Her iki taraf da bu konuda iyi niyetli" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Celil Anık, AK Parti, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaşım temsilcilerinden AK Parti ile 'olumlu' görüşme - Son Dakika

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