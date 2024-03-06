Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İstanbul\'daki hiçbir yatırımı durdurmadık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hükümetin, Ulaştırma Bakanlığının, İstanbul'daki hiçbir yatırımı durdurduğunu duydunuz mu? Duymadınız, duymazsınız. Biz İstanbulluyu mu cezalandıracaktık? Asla böyle bir davranış içerisinde olmadık." dedi.
Büyükçekmece'de ziyaretlerde bulunan Uraloğlu, önce Öztiryakiler fabrikasında işçilerle bir araya geldi. Fabrikada üretilen ürünleri inceleyen Uraloğlu, yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Buradaki konuşmasında 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne işaret eden Uraloğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının da Murat Kurum olduğunu anımsattı.
Uraloğlu, bu görevlerin bir hizmete talip olmak, bir hizmete vesile olmak anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Biz de size hizmet etme noktasında bütün Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da buna talibiz. Tekrar İstanbul'da da güzel hizmetler yapalım istiyoruz. Burada sizin seçimlerdeki takdiriniz, tercihiniz ne olmuşsa o tecelli etti, biz de ona saygı duyuyoruz. Hangi tercihte bulunmuşsanız fark etmez. Ama mesela İstanbul'da 2019'da bir yönetim değişikliği oldu. O günden bu tarafa bizim hiç kimseyi yermemize çok da gerek yok, buna ihtiyacımız da yok işin açıkçası. Hükümetin, Ulaştırma Bakanlığının, İstanbul'daki hiçbir yatırımı durdurduğunu duydunuz mu? Duymadınız, duymazsınız. Biz İstanbulluyu mu cezalandıracaktık? Asla böyle bir davranış içerisinde olmadık. Onu söylemek isterim. Onu bilmenizi isterim. Size ne lazımsa biz onu yapmaya gayret ettik, asla geri durmadık.
Şunu da kaçırmamamız lazım; burada özellikle İstanbul gibi sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük metropollerinden biri olan bir şehirde daha iyi hizmet edebilme noktasında, merkezi hükümetle büyükşehir belediyesinin, hemen altındaki ilçe belediyelerinin buradaki yaklaşımı, birlikteliği, ekip ruhu kıymetlidir. Onun için biz bunu tesis edelim istiyoruz. Bu bir ekip ruhudur. Bu ekip ruhunda beraber hareket edebilirsek ülkemize, şehrimize, ilçemize, beldemize daha güzel hizmetler yaparız. Biz tam da buna talibiz. Onun için biz diyoruz ki bakın burada algıları vesaireleri, bunları bırakalım bir tarafa."
"Projelerle hizmet etmek istiyoruz, daha iyisinin olması için gayret ediyoruz"
Bakan Uraloğlu, tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da projelerle hizmet etmek istediklerini, daha iyisinin olması için gayret ettiklerini söyledi.
Murat Kurum'un mühendis olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Onu siz ülkemizin sıkıntılı anlarında hatırlarsınız. Selde, felakette, tufanda hatırlarsınız, yangında hatırlarsınız. Onu kentsel dönüşümle ilgili yaptığı projelerden hatırlarsınız, gerçekten tam bir proje adamı. Eğer İstanbul'da siz ona imkan verirseniz, fırsat verirseniz, Allah'ın izniyle neler yapabileceğini sizlere gösterecek, biz de elbette destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı."
Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından işçilerle özçekim yaptı.
Bakan Uraloğlu minibüsçüleri ziyaret etti
Bakan Uraloğlu daha sonra Mimaroba minibüs durağını ziyaret ederek minibüsçü esnafıyla bir araya geldi. Burada esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Uraloğlu, Güzelce otobüs durağına da ziyarette bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İstanbul'daki hiçbir yatırımı durdurmadık - Son Dakika
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