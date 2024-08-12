Ülker Bisküvi, Yılın İlk Yarısını 36.6 Milyar TL Ciroyla Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ülker Bisküvi, Yılın İlk Yarısını 36.6 Milyar TL Ciroyla Tamamladı

Ülker Bisküvi, Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payının yüzde 69, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payının ise yüzde 31 olduğunu açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında 36.6 milyar TL ciro elde ettiğini duyurdu. Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, şirketin büyümeye devam ettiğini ve sürdürülebilirlik çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

12.08.2024 19:57
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Ülker Bisküvi, yılın ilk yarısını 36.6 milyar lira ciroyla tamamladı.

Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, Ülker Bisküvi'nin Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 69, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı ise yüzde 31 olarak belirtildi.

Şirket, yılın ilk yarıyıl cirosunun 36,6 milyar TL olduğunu duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, büyümeye devam ettiklerini belirterek, "80. yılını kutlayan, Türkiye'nin lider gıda şirketi olarak yılın ilk yarısını hedeflediğimiz gibi başarılı bir şekilde tamamladık. Bu dönemin önemli gelişmesi yurt dışına 20 ülkeden 100'den fazla uluslararası yatırımcı katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Ülker'in ve 2024 yılının ilk sürdürülebilirlik bağlantılı, 550 milyon ABD doları değerinde tahvil ihracı oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ve şirketlerine güvenle tahvil ihracını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Buyurgan, Türkiye'ye katma değer sağlarken, bölgede de güçlü bir oyuncu olduklarını kaydetti.

Buyurgan, bisküvi pazarında liderliğin Suudi Arabistan ve Mısır'da olduğunu, Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde de güçlü büyüme trendinin devam ettiğini aktararak, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik çalışmalarımıza her alanda ağırlık veriyoruz. Filomuza dahil ettiğimiz 50 çift katlı tırımızla yılda 5.4 milyon kilometre daha az mesafe yapacak, 5 bin ton daha az karbon salımı gerçekleştireceğiz. Yerli tarım, yerel kalkınma ve çiftçi refahına odaklanıyor, çiftçilerimizle birlikte çalışarak onarıcı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırıkkale ve Çorum bölgesinde çalışmalar başlattıklarını belirten Buryurgan, 2030'a kadar 10 bin dekar alanda onarıcı tarım uygulaması yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Buyurgan, AR-GE merkezleriyle yurt içi ile yurt dışındaki üniversitelerle, araştırma merkezleriyle şirketin faaliyetlerine ve sektöre değer oluşturacak projeler hayata geçirdiklerini kaydederek, "Bunlar inovatif, sektörde ayrışan ürünler geliştirmemize de katkı sağlıyor. Yılın ilk altı ayında 17, son 5 yılda 220'nin üzerinde yeni ürünle tüketicilerimizi buluşturduk. Bulunduğumuz kategorilerde başarılı bir performans gösteriyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ülker Bisküvi, Yılın İlk Yarısını 36.6 Milyar TL Ciroyla Tamamladı - Son Dakika

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