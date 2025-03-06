Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi

Ekonomi

Fahiş fiyat tartışmalarına gıda firmaları arasındaki tartışmalar eklendi. Her şey İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir Anpa Gross mağazasında alışveriş yapan tüketicinin Ülker ürünlerinin raflardan kaldırıldığını fark etmesiyle başladı. Tüketicinin çektiği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

görüntülerde market yönetimi tarafından boş rafların üzerine asılan "Ülker ürünleri, uygun fiyat politikamıza uymaması sebebiyle satıştan kaldırılmıştır" yazısı dikkat çekti.

UYGUN OLMAYAN FİYAT İDDİASINA ÜLKER'DEN CEVAP

Görüntülerin yayılmasının ardından Ülker'den de bir açıklama geldi. Anpa Gros'un sadece kendi karlılığını artırmaya çalışan aşırı ticari taleplerde bulunduğu ve bundan dolayı ticaretin sekteye uğradığı belirtildi. Ülker'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medyada, Ülker ürünlerinin bir market tarafından uygun fiyatlı olmadığı iddiasıyla raftan kaldırılmasıyla ilgili paylaşımlara kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklık getirmek isteriz.

"PİYASA GERÇEKLERİYLE BAĞDAŞMAYAN TALEPLERİ VARDI"

Ürünlerimizi bayimizden temin eden Anpa Gross isimli satış noktası, 190 bin satış noktamızdan biri olup, bayimizden piyasa gerçekleriyle bağdaşmayacak, kendisine özel, sadece kendi karlılığını artırmaya çalışan aşırı ticari taleplerde bulunmuş ve bundan dolayı ticaret sekteye uğramıştır. Bu durumun manipüle edilerek, basit bir ticari konudan farklı bir algı yaratma çabasını etik dışı buluyoruz. Bu yaklaşımın ilgili firmanın talep ettiği aşırı ticari talepler karşısında duruşumuzu değiştirmeyeceğini bir kez daha belirtiyoruz. Konuyla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz.

Satın alma stratejilerimiz, entegre üretimimiz ve israfsız şirket modelimizle maliyetlerimizi daima kontrol altında tutuyoruz. Lider markalarımızı en uygun fiyatlar ile tüketicilerimizle buluşturmaya 81 yıldır devam ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.