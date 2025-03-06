Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi

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İstanbul'daki Anpa Gross mağazası, uygun fiyat politikasına uymadığı gerekçesiyle Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı. Ülker'den yapılan açıklama da ise Anpa Gros'un sadece kendi karlılığını artırmaya çalışan aşırı ticari taleplerde bulunduğu ve bundan dolayı ticaretin sekteye uğradığı belirtildi.

06.03.2025 15:20
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Fahiş fiyat tartışmalarına gıda firmaları arasındaki tartışmalar eklendi. Her şey İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir Anpa Gross mağazasında alışveriş yapan tüketicinin Ülker ürünlerinin raflardan kaldırıldığını fark etmesiyle başladı. Tüketicinin çektiği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

görüntülerde market yönetimi tarafından boş rafların üzerine asılan "Ülker ürünleri, uygun fiyat politikamıza uymaması sebebiyle satıştan kaldırılmıştır" yazısı dikkat çekti.

UYGUN OLMAYAN FİYAT İDDİASINA ÜLKER'DEN CEVAP

Görüntülerin yayılmasının ardından Ülker'den de bir açıklama geldi. Anpa Gros'un sadece kendi karlılığını artırmaya çalışan aşırı ticari taleplerde bulunduğu ve bundan dolayı ticaretin sekteye uğradığı belirtildi. Ülker'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medyada, Ülker ürünlerinin bir market tarafından uygun fiyatlı olmadığı iddiasıyla raftan kaldırılmasıyla ilgili paylaşımlara kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklık getirmek isteriz.

"PİYASA GERÇEKLERİYLE BAĞDAŞMAYAN TALEPLERİ VARDI"

Ürünlerimizi bayimizden temin eden Anpa Gross isimli satış noktası, 190 bin satış noktamızdan biri olup, bayimizden piyasa gerçekleriyle bağdaşmayacak, kendisine özel, sadece kendi karlılığını artırmaya çalışan aşırı ticari taleplerde bulunmuş ve bundan dolayı ticaret sekteye uğramıştır. Bu durumun manipüle edilerek, basit bir ticari konudan farklı bir algı yaratma çabasını etik dışı buluyoruz. Bu yaklaşımın ilgili firmanın talep ettiği aşırı ticari talepler karşısında duruşumuzu değiştirmeyeceğini bir kez daha belirtiyoruz. Konuyla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz.

Satın alma stratejilerimiz, entegre üretimimiz ve israfsız şirket modelimizle maliyetlerimizi daima kontrol altında tutuyoruz. Lider markalarımızı en uygun fiyatlar ile tüketicilerimizle buluşturmaya 81 yıldır devam ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
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İstanbul, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Uuu bbb:
    inadına Ülker 21 317 Yanıtla
  • meftas23:
    güzel hareket fiyatlar çok uçuk 284 6 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    ırakta Ülker ürünlerinin marketlerde tl olarak 5-7 tl arasında satıldığının Türkiye’de ise aynı Ülker ürünlerinin 25-30 tl ye satıldığının videosu var o yüzden haktır batar inşallah bütün marketler boykot etsin Ülker ürünlerinin satışını yapmasınlar 231 10 Yanıtla
  • 145353:
    bende marketçiyim, marketlerin firmalardan istekleri bitmez. raf parası alır, ekstra kar ister falan filan 37 95 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    ülker made in israel.. anlayan anlar yerli olsa o fiyatlar uçacak gibi olmaz. 104 16 Yanıtla
  • or ac:
    Artık 0 karı bile beğenmiyorlar.. Tüketici boykot ederse fiyatları mecbur düşürecekler.. 113 5 Yanıtla
  • bülent C.:
    Bu arada ticaret bakanlık ne yapıyordu. Fahiş fiyatlar karşısında. Önüne gelen millete yüklüyor kazık fiyatları . Hakkımız helal değildir kim hakkından daha fazlasını milletten alıyorsa . 89 2 Yanıtla
  • SELO:
    BİZİM TÜRK MİLLETİNDE BU DOYUMSUZLUK OLDUĞU MÜDDETÇE HİÇ BİR ÜRÜNÜN DÜŞECEĞİNİ SANMIYORUM PANDEMİDEN SONRA MİLLETTEKİ BU AÇ KALMA KORKUSU BİR TÜRLÜ GEÇMEDİ 2 KİŞİLİK BİR AİLE BİLE 5 TENEKE YAĞ ALIYOR EVİNE BU NEYİN KORKUSU ANLAMADIM. ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE MARKET ARABASI YÜZÜNDEN BİLE BİRBİRİNE GİREN İNSANLARI GÖRÜYORUZ SOSYAL MEDYADA ŞAKA GİBİ 49 3 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    İi olmuş Ülker'in ürünleri çok pahalı kimse de almasın bunları denetleyen de yok zaten 45 0 Yanıtla
  • Meric096!:
    dedava verse gene laf edecekler .ne kadar pahalı o kadar iyi.hak eden millet 3 25 Yanıtla
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