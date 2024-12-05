Uludere\'de Yıllık 25 Bin Ton Balık Üretimi

Ekonomi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyüneki balık üretim tesisinde yılda 25 bin ton üretim yapılıp yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Kuzey Irak sınırına sıfır noktada bulunan Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyündeki balık üretim tesisi yıllardır 5 aileye ekmek kapısı oluyor. Hem açık hem, kapalı havuzları bulunan tesiste yüz binlerce balık yetiştiriliyor. Üretilen alabalık, ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Her yıl 25 bin ton balık üretilen çiftlikte, 24 yıldır yüz binlerce balık üretimi yapılıyor. Yumurtadan sofralara gelene kadar zorlu işlemlerden geçen balıklar her 20 günde bir havuz değiştiriyor. Sürekli yemlerle beslenen balıklar son havuza geldikten sonra satışa çıkarılıyor.

"Destekler verilirse 1 milyon ton balık üretilebilir"

Üretici Zeki Enç, 1990'lı yıllarda devletin destek verdiğini, daha sonra bu desteğin su ürünleri için devam ettiğini söyledi. Desteklemelerin iyileştirilmesiyle burayı daha çok büyütmeyi istediklerini ifade eden Enç, "Bölgemizde bu işi yapmak isteyen çok kişi var çünkü. Resmi kurumlar bizim için destekleri iyileştirmesini istiyoruz. Beytüşşebap ve Uludere'de çok dere var. Destekler verilirse 1 milyon ton balık üretilebilir. Yıllardır çalışıyoruz" dedi. - ŞIRNAK