ULUKOZA girişimcisinden yüzde 30 enerji tasarrufu - Son Dakika
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ULUKOZA girişimcisinden yüzde 30 enerji tasarrufu

14.07.2022 11:31
ULUKOZA girişimcisinden yüzde 30 enerji tasarrufu

Sanayide yüzde 30'a varan tasarruf sağlayan dijital enerji yönetim sistemi geliştiren ULUKOZA girişimcisi Vedat Tartan, akıllı şebeke ve iot alanında çalıştıklarını söyledi.

Sanayide yüzde 30'a varan tasarruf sağlayan dijital enerji yönetim sistemi geliştiren ULUKOZA girişimcisi Vedat Tartan, akıllı şebeke ve iot alanında çalıştıklarını söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin (Bursa Uludağ TTO) geleceğin teknolojilerini üreten girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmesini sağlayan markası ULUKOZA, sanayide tasarruf imkanı sağlayan önemli bir projeye daha aracı oldu. Elektrik-Elektronik Mühendisi Vedat Tartan, iş hayatında bakım ve onarım konusunda edindiği tecrübeleri geliştirerek enerji ekosistemine önemli katkılar sağlayacak bir projeye imza attı. ULUKOZA Programı'na başvuran Tartan, ISO 50001 standartlarında Dijital Enerji Yönetim Sistemi'ni başarıyla tamamladı. Geliştirdiği sistemin, dinamik ve statik verilerin gerçek zamanlı takibiyle işletmelere enerji kullanımını kontrol altına alabilmeyi sağladığını kaydeden Vedat Tartan, "Enerjiyi kontrol edebilmek için ölçmeniz ve izlemeniz gerekiyor. Tesisinizle ilişkilendirdiğimiz aboneliklere ait verileri toparlayıp organize ediyoruz. Bu verileri organize ettikten sonra ise analiz ve raporlamaları sağlıyoruz. Aksiyona dönüşmeyen veri anlamlı olmayacağı için anormal tüketim tespitleri gerçekleştirip, olaylara ait geri bildirimlerde bulunuyoruz. Bu sayede hem kestirimci bakım hem enerji kalitesi hem de verimlilik alanlarında değerler üretebiliyoruz. Geliştirdiğimiz sistem, çok şubeli yapılarda ve özellikle yüksek enerji tüketimi olan sanayi tesislerinde yüzde 30 a varan enerji tasarrufu sağlayabilmektedir" diye konuştu.

Projelerinin tazeliğini koruduğunu ve veri toplama çalışmalarının sürdüğünü de belirten Vedat Tartan, "Öncelikli hedef kitlemizi sanayi tesisleri olarak belirledik. Elektrik, su, doğalgaz gibi tüketim gruplarında farklı değerleri izliyoruz. Çağ artık talep tarafını yönetebilmek için 1 saat önce ne tükettiğini bilmekten ziyade ziyade 1 saat sonra, 1 gün sonra ne tüketirim diye bakmayı gerektiriyor. Bu yaklaşımlar ışığında hem üretiminizi hem de tüketiminizi kontrol ederek işletme operasyonlarında tasarruf sağlıyoruz. Bu şekilde ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayabiliriz. Sanayi ve büyük kamu kurumları öncelikli hedef kitlemiz ama ilerleyen dönemlerde projemizi globale taşımak istiyoruz" dedi.

Uzun yıllar, sosyal ağlar üzerinden ULUTEK Teknopark ve Bursa Uludağ TTO'nun çağrılarını takip ettiğini de kaydeden Tartan, "Yeşil Büyüme çağrısını gördüğümde, projeme uygun olduğunu düşünerek başvurdum. İş modeli, pazar analizi, iş planı yazma ve müşteri doğrulama gibi eğitimler şirketimizin kurulma ve bugünlere gelmesinde bize önemli katkılar sağladı. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Uludağ, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ULUKOZA girişimcisinden yüzde 30 enerji tasarrufu - Son Dakika

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