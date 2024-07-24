Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı Yayımlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2025 dönemini kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı'nın bugün itibarıyla yayımlanıp uygulanmaya başlandığını duyurdu. Yılmaz, planın Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesi, küresel firmalarla işbirliklerinin ilerletilmesi, yerli yapay zeka uygulamalarının çoğaltılması gibi önemli eylemleri içerdiğini belirtti. Ayrıca, eylemlerin hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi ve teknolojideki gelişmelerin takip edilerek güncellenmesi için tüm paydaşlarla işbirliği yapılacağını vurguladı.

24.07.2024 10:25
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2025 dönemini kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı'nın, bugün itibarıyla yayımlanıp uygulanmaya başlandığını belirtti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedefleri doğrultusunda hazırladıkları Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin (UYZS) 2024-2025 dönemini kapsayan eylem planını, tüm bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşların, özel sektör ve STK'lerin geniş katılımıyla güncellediklerini ifade etti.

Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmeler ve ulusal ihtiyaçlar ışığında kapsamlı toplantılar sonucunda hazırladığımız 71 eylemden oluşan UYZS Eylem Planı'nın, bugün itibarıyla yayımlanarak uygulanmasına başlanmıştır.

UYZS Eylem Planımız, Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesi, küresel firmalarla bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik işbirliklerinin ilerletilmesi, yapay zeka girişim ekosisteminin geliştirilmesi, yapay zeka alanında yetkin işgücünün artırılması, yerli yapay zeka uygulamalarının çoğaltılması, Türkiye'yi küresel oyuncu haline getirecek işlemci altyapısının geliştirilmesi gibi önemli eylemler içeriyor."

Yılmaz, bir yandan bu eylemlerin en hızlı ve etkili şekilde hayata geçirilmesini takip ederken, bir yandan da yapay zeka teknolojisindeki gelişmeleri izleyerek tüm paydaşlarla birlikte dinamik bir şekilde eylemleri güncellemeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye'nin yapay zeka atılımına katkı veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, görüş ve önerileri ile katkı sunan STK'lere teşekkür eden Yılmaz, eylem planının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı Yayımlandı - Son Dakika

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