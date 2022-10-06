Benzin Ocak Ayından Bu Yana 35. Kez Zamlandı: Benzinin Litresi İstanbul'da 20,60 TL Oldu - Son Dakika
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Benzin Ocak Ayından Bu Yana 35. Kez Zamlandı: Benzinin Litresi İstanbul'da 20,60 TL Oldu

06.10.2022 10:25

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı, pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 20,60 liraya, motorinin litre fiyatı ise 25,60 liraya yükseldi. Bu artışla birlikte benzin, yılın başından bu yana 35’inci kez zamlanmış oldu.

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı, pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 20,60 liraya, motorinin litre fiyatı ise 25,60 liraya yükseldi. Bu artışla birlikte benzin, yılın başından bu yana 35'inci kez zamlanmış oldu.

Benzinin litre fiyatına 75 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş zam geldi. Zamlar bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı. Dün de benzinin litre fiyatına 62 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Son zammın ardından İstanbul'un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 20,60 liraya, motorinin litre fiyatı ise 25,61 liraya yükseldi.

BENZİNE OCAK AYINDAN BU YANA 35 KEZ ZAM GELDİ, 36'NCI ZAM YOLDA

Benzinin 1 Ocak 2022'de 12,91 lira olan fiyatı, art arda gelen zamlarla 14 Haziran 2022'de 28,46'ya kadar çıktı. Daha sonra, petrolün varil fiyatındaki düşüşe paralel indirimlerle benzinin litre fiyatı, 3 Eylül itibariyle 18,66'ya kadar geriledi. Ardından yeniden yükselişe geçen benzinin fiyatı, dün 19,85'e çıktı ve bugün yeniden zamlanarak litresi 20,60 lira oldu. Böylece benzin yıl başından bu yana 35'inci kez zamlanmış oldu ve 36'ncı zammın da yolda olduğu bildirildi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litresi 25,61 liradan, benzinin litresi 20,60 liradan satılıyor. Ankara'da ise motorinin litresi 25,74 lira, benzinin litresi de 20,75 lira. İzmir'de motorinin litresi 25,76 liradan, benzinin litresi ise 20,73 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzin Ocak Ayından Bu Yana 35. Kez Zamlandı: Benzinin Litresi İstanbul'da 20,60 TL Oldu - Son Dakika

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