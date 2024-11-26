Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2025\'te Sapanca\'da

Ekonomi

Her yıl iş ve ekonomi çevresinden yüzlerce katılımcıyı ağırlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi, "Uluslararası Ekonomi Zirvesi" olarak değiştirilen yeni ismiyle 17-20 Nisan 2025'te Sapanca'da düzenlenecek.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nden (UEZ) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile bölgedeki iş ve ekonomi temsilcilerini bir araya getiren zirve, gelecek yıldan itibaren yoluna yeni ismi ve geliştirilen kurgusuyla devam edecek.

Bu yılın teması, zirvenin yeni ismine uygun olarak "Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0" olarak belirlendi.

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergilerince 17-20 Nisan'da Sapanca'da düzenlenecek UEZ'ye, ulusal ve uluslararası çok sayıda konuşmacı ve iş insanının yanı sıra alanında önde gelen akademisyenler, sivil toplum önderleri ve sektörel liderler katılacak.

UEZ 2025'te "Eğitimden sağlığa, endüstriden tarıma her alanda 'Gelecek 5.0' yaratılabilir mi?", "Adil ve kapsayıcı bir enerji geçişini sağlayarak jeopolitik şokları ve gerilimleri azaltmak mümkün mü?", "Gelecek 5.0 ve Ekonomi 5.0 hedefine dünya nasıl ulaşabilir?" gibi sorulara yanıt aranacak.

Zirve, 2012'de 50 iş insanı ve 650 izleyicinin katılımıyla yola çıkarken, yıllar içinde gelişerek Türkiye ve dünyadan üst düzey 110 konuşmacı ve 2 bin katılımcıya ev sahipliği yaptı.

UEZ, 2021'de salgın döneminin hızlı değişen gündemi ve dinamiklerini yakalamak üzere bahar ve güz olmak üzere iki kez hibrit formatta İstanbul'da hayata geçirildi.

Zirve, tamamen yenilenip Sapanca'da 6-9 Ekim 2022'de 80'den fazla konuşmacı ve 1000 üst düzey katılımcıyla düzenlendi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da programa "özel konuşmacı" olarak iştirak etti.

Geçen sene 27-30 Nisan'da "Tek Dünya, Ortak Bir Gelecek: Yeni Nesiller İçin Yarını Şekillendirecek Politikalar ve İş Stratejileri" ana temasıyla düzenlenen zirveye, "özel konuşmacı" olarak eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un yanı sıra eski İtalya Başbakanı Enrico Letta, İngiltere'de Cameron, May ve Johnson hükümetleri eski Devlet Bakanı Jo Johnson katıldı.

Bu yıl ise zirve, "Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Yenilik, Teknoloji ve Yapay Zeka Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek" temasıyla, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt, eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Uber Başkan Yardımcısı Anabel Diaz, yapay zeka uzmanı ve girişimci Daniel Doll Steinberg, HSBC Baş Ekonomisti Janet Henry, Missouri Üniversitesi İktisat Tarihi Profesörü Max Gillman gibi çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Zirveye "www.uluslararasiekonomizirvesi.org" internet adresinden kayıt yapılabiliyor.