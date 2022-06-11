GAZİANTEP - Uluslararası İş Forumu 2. Türk-Arap İş Zirvesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (MÜSİAD), Ticaret Bakanlığının katkılarıyla Gaziantep'te gerçekleştirdiği Uluslararası İş Forumu (IBF) 2. Türk-Arap İş Zirvesi başladı.

Irak Ticaret Bakanı Ala el-Cuburi, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, bölgesel kalkınma için buluşmanın önemine işaret etti.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi anlamında kısa süre önce Gaziantep- Bağdat uçak seferlerinin başlamış olmasını önemsediklerini anlatan Cuburi, "Bu adım gelecek adına da ciddi adımların temelini oluşturuyor. Iraklı ve Türk iş insanlarının işlemlerini kolaylaştırıcı adımların atılması noktasında görüşmeler olacak. Kolaylaştırıcı adımlar, çalışmalar yapacağız. Güvenli ve ekonomik alanları inşa etmeliyiz. Bunun için kaynakları iyi değerlendirip akıllı tüketimi geliştirmeliyiz." diye konuştu.

Cuburi, ilerleyen süreçte daha fazla iş birliği olmasını dileyerek, ikili ilişkileri geliştirme çabasında olacaklarını kaydetti.

"MÜSAİD üyeleri 2022'de 25 milyar lira yatırım potansiyeline imza attı"

MÜSAİD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da iktisadi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan derneğin, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak ve geleceğe yön verecek her yeni oluşumu ve yatırım fırsatını yakından takip ettiğini söyledi.

2022'yi yatırım yılı ilan eden MÜSİAD'ın imza attığı proje ve iş birlikleriyle hem Türkiye'nin farklı sektörlerdeki üretim ve hizmet vizyonunu hem de ülkenin ulusal kimliğini çok daha üst seviyeye taşıdığını belirten Asmalı, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirme noktasında, aralarında büyük şehirlerin de bulunduğu 40'ın üzerinde noktada "Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi" seferberliğini başlattıklarını anlattı.

Asmalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"MÜSİAD üyeleri 2022'de 25 milyar lira yatırım potansiyeline imza attı. 20'yi aşkın ilde, 40 farklı lokasyonda gerçekleştirilecek yatırımlarla Türkiye'nin ihracat odaklı mekanizmasını güçlendirirken bu güven hareketinin etki alanını da genişleteceğiz. Türkiye ekonomisinin özellikle hizmet ihracatının artması ile ihracatının 2023 yılında 300 milyar dolar, hatta bunun da üstüne çıkabileceğini öngörüyoruz."

Mahmut Asmalı, dernek olarak istihdam, üretim, ihracat ve globalleşme atılımlarının hem en yakın takipçisi hem de destekçisi olduklarını vurguladı.

Önderliğini yaptıkları IBF Kongresi'nin her geçen gün sınırlarını genişlettiğine dikkati çeken Asmalı, bu yıl Orta Doğu'nun "sanayi üssü" olarak konumlanan Gaziantep'te düzenledikleri zirve aracılığıyla Türkiye ve Arap iş dünyası arasındaki ekonomik ve sosyokültürel iş birliğini çok daha ileri seviyeye taşıyacaklarını ifade etti.

Asmalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2. Türk-Arap İş Zirvesi, Ticaret Bakanlığının katkılarıyla, yurt dışı şubelerimiz ve diğer forum üyesi paydaş ülke temsilcileri, 1600 sanayici, girişimci, yatırımcı ve Türk-Arap iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarına ev sahipliği yapıyor. Bu potansiyeli değerlendirmek adına Türk yatırımcı, girişimci ve sanayicilerimize önemli sorumluluklar düşüyor. Doğru zamanda doğru adımları atabilmek için gerekli iş birliği ortamının kurulması ve fırsatların tespit edilmesi ile Türk-Arap iş dünyası arasında çok daha güçlü bağların kurulabileceğine inanıyoruz. Yeni iş modellerinin ve iş birliklerinin kurulmasına, farklı sektörlerdeki yatırım olanaklarının tespit edilmesine ve ikili ilişkilerimizin çok daha güçlü bir boyuta ulaşmasına vesile olacağız."

MÜSİAD Başkanı Asmalı, Türkiye'nin özellikle son yıllarda Arap ülkeleriyle ilişkilerinde çok boyutlu ve geleceğe dönük bir dış politika izlediğine işaret etti.

Savunma sanayisi, makine, gayrimenkul, gıda, tekstil, demir-çelik, bilişim ve yazılım altyapısı gibi birçok alanda dünya ile yarışabilecek kalitede ürün ve hizmet üreten bir ülke konumunda olduklarını salgın sürecinde tüm dünyaya ispatladıklarının altını çizen Asmalı, "Bu gücümüzü ve donanımımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Türkiye'deki girişimci, üretici, yatırımcı ve sanayicilerimizle Arap iş dünyasının önde gelen iş insanlarını bir araya getirerek, geleceğe yön verecek iş modellerine, girişim ve yatırım öykülerine imza atacağız." dedi.

Asmalı, Türk ve Arap yatırımcıların Gaziantep'te bir araya gelmesiyle yakın gelecekte 3 milyar doların üzerinde iş hacmi oluşturacaklarını dile getirdi.

"Türkiye'nin önünde hiçbir engel duramayacaktır"

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte birlikte iş yapma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Gaziantep'in hayır ve ticaret konusunda dengeyi muhafaza eden bir şehir olduğuna değinen Gül, "MÜSİAD'ın helal kazanç düsturuyla yaptığı ticaretin en iyi örneklerini görebileceğimiz bir şehir. Yapılan bu formun şehrimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ildeki yatırım olanakları ve yatırımları anlatan sunum gerçekleştirdi.

Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar da "Bizim kitabımız, daima kardeş olmayı, birbirine sahip çıkmayı, birlikte ve beraber olmayı emrediyor. Dolayısıyla bizler bugün bir araya gelerek hem kulluğu yaşıyoruz hem emre itaat ediyoruz hem de ülkelerimiz ve milletlerimiz adına çok büyük bir adım atmış oluyoruz. Türkiye'nin önünde hiçbir engel duramayacaktır. Dolayısıyla Türkiye'ye güvenin, bu güveni sarsmak isteyen sözlere de itibar etmeyiniz. 32 senedir çok hikayeler duyduk ama biz hikaye dinlemeye değil iş yapmaya geldik. Biz iş adamıyız, biz somut şeyleri konuşuruz, bizim koyduğumuz hedefler gerçek hedeflerdir." diye konuştu.