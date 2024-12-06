Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, 6 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edilen Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye'de uluslararası işgücü politikalarının daha etkili ve kapsayıcı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Kurulun toplandığını ifade etti. Küresel ekonomi ve işgücü piyasalarının hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci içerisinde olduğuna dikkati çeken Bakan Işıkhan, "Küreselleşme, dijitalleşme, savaş ve çatışmalar, iklim değişikliği ve demografik hareketler gibi muhtelif hususlar, göç rotalarını değiştirmekte ve çeşitlendirmekte, küresel insan hareketliliğini artırmakta ve dolayısıyla işgücü piyasalarını derinden etkilemektedir" dedi.

"Uluslararası işgücünün tamamlayıcı etkisinden faydalanıyoruz"

Tarih boyunca nitelikli işgücüne yönelik ihtiyacın hep var olduğunu belirten Bakan Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Küreselleşme süreciyle birlikte uluslararası nitelikli işgücüne yönelik talep daha da artmış ve bu alandaki rekabetin yanı sıra uluslararası işgücü hareketliliği de ivme kazanmıştır. Bu bağlamda, yüksek nitelikli işgücünün, bilgi ve teknoloji yoğun sektörlere yöneldiği gözlemlenmekle beraber düşük nitelikli işgücünün de belirli sektörlerde kritik roller üstlendiği durumlar da mevcuttur. Nitekim, aktif çalışma çağında olan nüfus oranının giderek azaldığı ve bağımlı nüfus oranının giderek arttığı Avrupa ülkeleri için yabancı çalışanlar, tabiri caizse "can simidi" olmaya başlamış; ülkeler "yüksek nitelikli" yabancı işgücünü çekmek için birbirleriyle yarışır hale gelmiştir."

Türkiye'nin nitelikli işgücü için bir çekim merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirten Işıkhan, "Uluslararası işgücü politikalarımızın temelinde öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamanın yer aldığını özellikle belirtmek istiyorum. Kendi işgücü arzımızın yeterli olmadığı hallerde, uluslararası işgücünün tamamlayıcı etkisinden faydalanıyoruz" ifadesini kullandı.

"Kuruluşlarımızla eşgüdüm ve iş birliği halinde birlikte çalışıyoruz"

Yabancılar konusunun sağduyulu ve rasyonel bir şekilde ele alınmasının Türkiye'nin menfaatleri bakımından önemli olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Uluslararası işgücü politikasının oluşturulması ve yürütülmesi süreci; iktisadi, sosyal, kültürel ve politik olmak üzere çok boyutlu bir yapıyı içermektedir. Bu bilinçle, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla eşgüdüm ve iş birliği halinde birlikte çalışıyoruz. Çalışmalarımızı yürütürken dış politikada hassasiyetlerimizi göz önünde bulundurarak ülkemizin güvenlik mülahazalarını dikkate almak suretiyle, ekonomimize katma değer üretecek, ticaretimizi ve turizm gelirlerimizi artıracak ve nitelikli işgücünü çekecek şekilde adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda, sizlerin bu toplantıda sunacağı öneri ve değerlendirmeler, büyük önem taşımaktadır. Bugünkü toplantının, hedeflerimize katkı sunacak verimli tartışmalara ve somut çözüm önerilerine zemin hazırlayacağını düşünüyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda uluslararası işgücü hareketliliği ve Türkiye'de uluslararası işgücüne ilişkin konular ele alındı, güncellenen çalışma izni değerlendirme kriterleri ile ilgili hususlar değerlendirildi. - ANKARA