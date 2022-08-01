IMF'den İtalya ekonomisi için bu yıl yüzde 3'lük büyüme beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi

IMF'den İtalya ekonomisi için bu yıl yüzde 3'lük büyüme beklentisi

01.08.2022 19:52
IMF'den İtalya ekonomisi için bu yıl yüzde 3'lük büyüme beklentisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 0,7 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 0,7 büyüyeceği tahmininde bulundu.

IMF'den yapılan açıklamada, İtalya ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi.

İtalya ekonomisinin, Kovid-19 salgınının neden olduğu gerilemenin ardından güçlü bir şekilde toparlandığı belirtilen açıklamada, istihdam ve iş gücüne katılımın tamamen düzeldiği, bankaların sorunlu kredilerinin azalmaya devam ettiği ve sermaye pozisyonlarının güçlendiği aktarıldı.

Açıklamada, ülke ekonomisinin yeni zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilerek, Ukrayna'daki savaş ve küresel tedarik zincirinde Kovid-19 ile ilgili aksamaların, küresel talep yavaşlarken bile enerji fiyatları ile enflasyonu yukarı ittiği ve temel ürün kıtlığını yoğunlaştırdığı kaydedildi.

Yeterli enerji arzının sağlanmasının bir öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin kuzey kesiminde şiddetli bir kuraklığın gıda fiyatlarını daha da baskılayacağı ve enerji güvenliğiyle ilgili sorunları daha da kötüleştireceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Büyümenin keskin bir şekilde ılımlı hale gelmesi ve Ukrayna'daki savaş, para politikasının sıkılaşması, devam eden tedarik zinciri aksaklıkları ile daha yüksek ve kalıcı enflasyon nedeniyle baskı altında kalması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Büyüme hızında yavaşlama beklentisi

Ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,6'lık büyüme gösterdiği anımsatılan açıklamada, İtalya ekonomisinin çoğunlukla geçen yıldan gelen güçlü devirle bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 0,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Ülkede ortalama yıllık enflasyonun ise bu yıl yüzde 6,7 ile zirve yapması ve daha sonra kademeli olarak düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Sonraki yıllarda enerji fiyatlarının ılımlı hale gelmesiyle kamu yatırım harcamalarıyla desteklenen büyümenin artacağının tahmin edildiği belirtilerek, temel tahminle ilgili belirsizliğin yüksek olduğu ve aşağı yönlü risklerin görünümü önemli ölçüde etkileyebileceği ifade edildi.

Açıklamada, enerji fiyatlarında daha fazla artışın ve finansal koşulların hızla sıkılaşmasının büyüme ile mali konsolidasyon çabalarını baskılayabileceği kaydedildi.

IMF'nin açıklamasında gelecek aylarda Rusya'nın enerji ithalatının tamamen askıya alınmasının, üretimi önemli ölçüde azaltabileceği belirtildi.

YORUMLAR
500
TÜBİTAK'tan bazı yayın organlarında yer alan iddialara yönelik açıklama Açıklaması TÜBİTAK'tan bazı yayın organlarında yer alan iddialara yönelik açıklama Açıklaması
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF'den İtalya ekonomisi için bu yıl yüzde 3'lük büyüme beklentisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısından sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
17:03 Oyuncu Şoray Uzun 24 yıllık eşinin fotoğrafını paylaştı, ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 19:52:31. #1.13#
SON DAKİKA: IMF'den İtalya ekonomisi için bu yıl yüzde 3'lük büyüme beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement