Üye Girişi
UND sektörün sıkıntılarını masaya yatırdı - Son Dakika

UND sektörün sıkıntılarını masaya yatırdı

06.01.2022 14:20
UND sektörün sıkıntılarını masaya yatırdı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 80 şirket sahibinin katıldığı 'İşbirliği ve Güçbirliği Toplantısı'nda uluslararası taşımada karşılaşılan problemleri masaya yatırdı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 80 şirket sahibinin katıldığı 'İşbirliği ve Güçbirliği Toplantısı'nda uluslararası taşımada karşılaşılan problemleri masaya yatırdı.

UND Bölgelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Ergun Bilen'in ev sahipliğinde Kayseri'de düzenlenen toplantıya, Konya ve Gaziantep'ten gelen üye 80 şirketin temsilcisi katıldı. Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmelik değişikliği, U-ETDS veri girişi zorunluluğunun ertelenmesi, YYS ve izinli gönderici uygulamaları, gümrükte yaşanılan sorunlar, vizeler, yabancı plakalı araçların ülkedeki haksız rekabet uygulamaları ve denetimleri, TÜVTÜRK muayeneleri, geçiş belgeleri ve UBAK konularının ele alındığı toplantıda, sektörün uluslararası taşımada karşılaşılan problemler masaya yatırılarak çözüm önerileri sunuldu. Toplantıda ayrıca, UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memik Hilmi Taner, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener ve Konya Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şeflek de görüşlerini belirterek, sektör konularının değerlendirildiği toplantıdan memnuniyetlerini dile getirdi.

"Birlik ve beraberlik içerisinde her türlü problemin üstünden gelmek mümkün"

Toplantıda bir konuşma yapan UND Bölgelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Ergun Bilen, "Anadolu nakliyecisi olan bizler benzer problemleri yaşıyoruz. Birlik beraberlikle her türlü problemin üstünden gelmek mümkün olacak. Başkanımız Nuhoğlu liderliğinde tüm üyelerin katılımı ve sahiplenmesi ile sektörümüz güçlenmesi için çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda not alınan çözüm önerileri rapor haline getirilerek, UND yönetim kurulunda görüşülecek. - KAYSERİ

UND sektörün sıkıntılarını masaya yatırdı
UND sektörün sıkıntılarını masaya yatırdı

YORUMLAR
500

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Gaziantep, Kayseri, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi UND sektörün sıkıntılarını masaya yatırdı - Son Dakika Ekonomi


İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Pakistan, ABD yaptırımları nedeniyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti Pakistan, ABD yaptırımları nedeniyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti         
14:20
Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış! Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!         
14:10
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13

Son Dakika Haberleri
14:23 İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı
14:22 CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı
14:12 Kazakistan'ın yardıma çağırdığı Rusya'dan "dış güçler" açıklaması: Devleti zayıflatmak için girişilen bir 'dış güvenlik' çabası
14:09 Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!
14:07 Erkek Severse dizisinin fragmanı yayınlandı! İşte dizi hakkında bilmedikleriniz
14:03 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
13:57 İmamoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak cevap: Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum
13:40 Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak
13:25 Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
13:21 İzmir'den sonra bir korkutan uyarı da Diyarbakır'dan: Yüzde 100 artış var!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 14:29:54. #1.13#
SON DAKİKA: UND sektörün sıkıntılarını masaya yatırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement