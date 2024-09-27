Universal Robots'tan Taşıma Kapasitesinde Artış

Ekonomi

Danimarkalı şirket Universal Robots, yeni nesil, yüksek taşıma kapasiteli cobot'ları UR20 ve UR30'un taşıma kapasitesini artırarak müşterilerin ek ücret ödemeden daha fazla yük kaldırmasına imkan tanıdığını duyurdu.

Danimarkalı kolaboratif robot (cobot) şirketi Universal Robots, yeni nesil yüksek taşıma kapasiteli robotları sayesinde müşterilere avantaj sunacağını açıkladı. Ağır yük taşıyan cobot'ların gücünün artırılması, müşterilerin iş hacmini ve üretkenliği artıracağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre güncellemeler, cobot'u üstten kaldırma konumunda kullanırken uç ekipmanı dahil olmak üzere toplam taşıma kapasitesini sırasıyla 25 ve 35 kg'a çıkarıyor. Bunun özellikle paletleme uygulamaları ve çözümleri için kullanışlı olduğu belirtildi. Ayrıca artırılmış taşıma kapasitesine sahip bir UR20 paletleme uygulaması ilk kez Şanghay'da düzenlenen Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda sergilendi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Ürün Bölüm Yöneticisi Tero Tolonen, "Ürünlerimizi sürekli olarak test ediyor, geliştiriyoruz ve yeni özellikleri kullanıma sunduğumuzda, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize anında erişim imkanı sağlamak istiyoruz. Bu güncelleme, müşterilerin maliyetleri artırmadan üretkenliği artırmalarını sağlıyor ve inovasyona olan tutkumuzun müşterilerimizin kar hanesine nasıl fayda sağladığının sadece bir örneği. Ek güç, yeni satın alma gerektirmez ve üretim güncellemeleri sadece birkaç dakika içinde gerçekleşebilir. Artırılmış yük, UR'nin PolyScope yazılımını 5.19 veya sonraki bir sürüme güncelleyerek kullanıma açılabilir. 2024 yılı içinde sevk edilen UR20'ler ve UR30'lar, daha yüksek yük taşıma kapasitelerinin kullanımını desteklemek için gereken yazılımı otomatik olarak içerecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL