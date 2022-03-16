Üniversite ile sanayi işbirliği her alanda devam ediyor - Son Dakika
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Üniversite ile sanayi işbirliği her alanda devam ediyor

16.03.2022 10:07
Üniversite ile sanayi işbirliği her alanda devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına yeni protokollere imza atmaya devam ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına yeni protokollere imza atmaya devam ediyor. Farklı sektörlerde çok sayıda firma ile çalışmalar yürüten BUÜ yönetimi, bilimsel ve akademik projelerin geniş bir yelpazede yürütülmesine önem veriyor.

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında gösterilen BUÜ, son işbirliği protokolünü Sanver Mühendislik firması ile yaptı. Sözleşmeye Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Firma Genel Müdürü Nurşen Sanver imza attı. Yeni bilimsel araştırmaların başlatılmasını hedefleyen protokol sayesinde eğitim-öğretimdeki uygulama alanlarında ortak çalışmalar da gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, araştırma ve proje üretme konularında üniversite olarak gayretli bir çalışma yürüttüklerine işaret etti. Geride bıraktıkları yönetim süreci içerisinde ciddi bir ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Üniversitemizde genç, dinamik ve kaliteli bir akademik kadromuz var. Gerekli destek ve motivasyonu sağlayarak akademisyenlerimizi harekete geçirdik. İşbirliği sayımıza, proje sayımıza ve elde ettiğimiz çıktılara baktığımızda nereden nereye geldiğimizi çok daha iyi anlayabiliyoruz. Her geçen gün bir adım daha ileriye gidebilmenin hesaplarını yapıyoruz. Bugün imzalayacağımız protokol de bizim açımızdan ayrı bir önem taşıyor. Birlikte önemli çalışmalara imza atacağımıza, faydalı projeler üreteceğimize, ülkemize ve milletimize katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Taraflara hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Sanver Mühendislik Genel Müdürü Nurşen Sanver ise genç ve tecrübeli bir kadro ile faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Farklı alanlarda projeler üretmeye devam ettiklerinin altını çizen Nurşen Sanver, Üniversite ile işbirliğine özel bir önem verdiklerini aktardı. Sanver, "Üniversitemize ve akademisyenlerimize büyük bir saygı duyuyoruz. Birlikte üreteceğimizi projelerin ve o projelerden elde edeceğimiz çıktıların gerek üniversitemize gerekse de firmamıza kıymetli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Destek ve işbirliği için başta Rektörümüze ve tüm üniversite camiasına teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Törende Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam, akademisyen ve firma yöneticileri de hazır bulundu. - BURSA

Üniversite ile sanayi işbirliği her alanda devam ediyor
Üniversite ile sanayi işbirliği her alanda devam ediyor

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Uludağ Üniversitesi, Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üniversite ile sanayi işbirliği her alanda devam ediyor - Son Dakika


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