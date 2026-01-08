Ünlü CEO\'nun istediği oldu, vatandaş yine kaybetti

Yurt dışından alışverişte 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması, kamuoyunda geniş tartışma yarattı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, artık yurt dışından verilen tüm siparişlerde detaylı gümrük beyannamesi düzenlenecek; vatandaş hem gümrük vergisi hem de beyanname hizmet bedelini ödemek zorunda kalacak. Düzenleme 6 Şubat 2026'da yürürlüğe girecek.

UCUZ ALIŞVERİŞ DÖNEMİ BİTTİ

Muafiyetin kaldırılmasıyla özellikle düşük tutarlı ürünlerde maliyetlerin katlanacağı belirtiliyor. Yeni sistemde 100 TL'lik bir ürün için bile vergiler ve işlem bedelleri nedeniyle toplam ödemenin ciddi oranda artabileceği ifade ediliyor.

SERKAN KOÇ'UN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Düzenlemenin ardından, Arabunu.com CEO'su Serkan Koç'un 6 Ağustos 2025'te katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Koç, o dönemde Türkiye'de bin liraya satılan bir akıllı saatin Temu'da 227 TL olduğunu söyleyerek, "Temu'ya karşı önlem almalıyız. Gümrük vergisiz ithalat sıfıra indirilmeli" ifadelerini kullanmıştı. 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması sonrası "Serkan Koç'un istediği oldu" yorumları yapılıyor.

VATANDAŞ TEPKİLİ: 10 DOLARLIK ÜRÜN 2.500 LİRA

Karar, fiyat farkları üzerinden de tepki topladı. Vatandaşlar, yurt dışında 10 dolara satılan ürünlerin Türkiye'de en az 2 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla raflara çıktığını vurguladı.

BAKANLIK HEDEF TAHTASINDA

Tepkilerin odağındaki bir diğer konu ise denetim tartışması oldu. Eleştirilerde, Ticaret Bakanlığı'nın fahiş kar oranlarını sorgulamak yerine yurt dışından alışverişi zorlaştırarak fiyat farkını daha da büyüttüğü savunuldu.