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Ekonomi

Ünlü kuruluştan Türkiye analizi

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'deki enflasyon beklentisini açıkladı. Türkiye'de enflasyonun kademeli olarak düşmesini beklediklerini ifade eden S&P Global, 2023 sonunda enflasyonun yüzde 43 civarında gerçekleşeceği, 2025'e kadar ise yüzde 25 seviyelerine kadar gerileyeceğini öngördüklerini aktardı.

21.11.2024 16:04
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini güncelledi. Kuruluş, Türkiye'deki dış dengesizliklerin azalması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeye bağlı olarak, Türk bankaları için daha düşük ekonomik riskler öngördüğünü açıkladı.

S&P Global, yaptığı açıklamada "Ekonomik risk trendimizi pozitiften durağana, sektörel risk trendimizi ise durağandan pozitife revize ettik" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı sıkı parasal duruşun enflasyonu düşürdüğüne ve rezerv birikimine katkı sağladığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: Haziran 2023'ten bu yana TCMB, politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye yükseltti ve kredi büyümesini sınırlayıcı bir dizi önlem aldı. Bu politika değişiklikleri, kredilerde yavaşlama, enflasyonda düşüş, Türk lirasında istikrar ve dış hesaplarda yeniden dengelenme ile sonuçlandı. Ayrıca, cari açığın düşmesi ve rezervlerin artması bu iyileşmeyi destekleyen unsurlar oldu.

ENFLASYON KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK

Açıklamada Türkiye'de enflasyonun kademeli olarak düşmesini beklediklerini ifade eden S&P Global, 2023 sonunda enflasyonun yüzde 43 civarında gerçekleşeceği, 2025'e kadar ise yüzde 25 seviyelerine kadar gerileyeceğini öngördüklerini aktardı.

Ancak S&P Global, sıkı finansman koşullarının devam etmesinin hanehalkı harcamalarında daralmaya yol açacağını belirtti. Türkiye'nin ekonomik büyümesinin yavaşlayacağını kaydeden kuruluş, şu değerlendirmelerde bulundu: Reel GSYH büyümesi, 2021-2023 yılları arasında yüzde 7,3 ortalamasındayken, 2025'te yüzde 2,3'e gerileyecek. Türk lirası, enflasyona paralel olarak değer kaybetmeye devam edecek. Ayrıca 2024 ve 2025'te bankacılık sektöründe daha yüksek kredi zararları bekliyoruz.

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