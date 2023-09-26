Ünlü marka araba fiyatına kalem satıyor

Türkiye'de son dönemde akaryakıttan giyime birçok ürünün fiyatı artarken, son örnek ise bir kalemden geldi. Türkiye'de faaliyet gösteren ünlü bir markanın satmış olduğu dolma kalemin fiyatı dudak uçuklatacak cinsten.

460 BİN TL'LİK FİYAT GÜNDEM OLDU

Normal fiyatı 460 bin TL olan kalemin indirimli fiyatı ise 391 bin lira. Fahiş fiyata satılan kalem sosyal medyada da gündem oldu. Konu hakkında yorum yapan kullanıcılar, "Amel defteri yazıyor sanırım" demekten kendini geri alamadı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları: