Ünlü marka araba fiyatına kalem satıyor - Son Dakika

Ünlü marka araba fiyatına kalem satıyor

Ünlü marka araba fiyatına kalem satıyor
Son Güncelleme: 26.09.2023 18:12

Türkiye'de önde gelen bir firmanın satmış olduğu kalemin fiyatı dudak uçuklatıyor. Normal fiyatı 460 bin lira olan dolma kalemin indirimli fiyatı ise 391 bin lira. Kalemin fahiş fiyatını görenler ''Amel defteri yazıyor sanırım'' demekten kendini alamadı.

Türkiye'de son dönemde akaryakıttan giyime birçok ürünün fiyatı artarken, son örnek ise bir kalemden geldi. Türkiye'de faaliyet gösteren ünlü bir markanın satmış olduğu dolma kalemin fiyatı dudak uçuklatacak cinsten.

Ünlü markanın sattığı kalemin fiyatı dudak uçuklatıyor!

460 BİN TL'LİK FİYAT GÜNDEM OLDU

Normal fiyatı 460 bin TL olan kalemin indirimli fiyatı ise 391 bin lira. Fahiş fiyata satılan kalem sosyal medyada da gündem oldu. Konu hakkında yorum yapan kullanıcılar, "Amel defteri yazıyor sanırım" demekten kendini geri alamadı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Ünlü markanın sattığı kalemin fiyatı dudak uçuklatıyor!
Ünlü markanın sattığı kalemin fiyatı dudak uçuklatıyor!
Ünlü markanın sattığı kalemin fiyatı dudak uçuklatıyor!
Ünlü markanın sattığı kalemin fiyatı dudak uçuklatıyor!
Ünlü markanın sattığı kalemin fiyatı dudak uçuklatıyor!

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü marka araba fiyatına kalem satıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü marka araba fiyatına kalem satıyor - Son Dakika
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