UPS, 48 bin çalışanını işten çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

UPS, 48 bin çalışanını işten çıkardı

UPS, 48 bin çalışanını işten çıkardı
28.10.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD merkezli nakliye şirketi UPS, iş gücünü azaltma stratejisi kapsamında bu yıl 48 bin çalışanının işten çıkarıldığını duyurdu. Üçüncü çeyrek bilançosuna göre şirketin geliri 21,4 milyar dolar oldu.

ABD merkezli nakliye şirketi UPS, bu yıl 48 bin çalışanının işten çıkarıldığını bildirdi.

UPS'NİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GELİRİ 21,4 MİLYAR DOLAR

UPS, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, UPS'nin gelirinin bu yılın üçüncü çeyreğinde 21,4 milyar dolar olduğu aktarıldı. Açıklamada, şirketin hisse başına karının da aynı dönemde 1,74 dolar olduğu belirtildi.

48 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

UPS'nin dönüşüm stratejisine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, daha verimli bir işletme modeline dönmek ve işi piyasa dinamiklerine daha hızlı yanıt verecek şekilde uyarlamak amacıyla başlatılan girişim kapsamında öncelikle yönetim kademelerinde olmak üzere, yaklaşık 14 bin kişinin işten çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca operasyonel iş gücünün de yaklaşık 34 bin kişi azaltıldığı kaydedildi. Böylece UPS, bu yıl şimdiye kadar toplamda 48 bin kişinin işine son verdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi UPS, 48 bin çalışanını işten çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük kızın verdiği zarar büyük Babanın tepkisi ise görülmeye değer Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
İstanbullu kadının yaşadığı şok Ödediği hesap ağızları açık bıraktı İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediği hesap ağızları açık bıraktı
İstanbul’da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuramayacak Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
Deprem anında çayını almayı unutmadı Deprem anında çayını almayı unutmadı

23:08
AK Parti İstanbul’da iki istifa Veda mesajı bir hayli manidar
AK Parti İstanbul'da iki istifa! Veda mesajı bir hayli manidar
22:34
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu
22:08
İsrail, Gazze’yi bombaladı Hamas’tan ilk açıklama geldi
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan ilk açıklama geldi
20:40
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var Yönettiği son 5 maç bomba
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba
20:19
Bahis skandalında 152 hakem PFDK’ya sevk edildi İşte isim isim liste
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
19:25
Skandal olay Küçücük çocukları nişanladılar
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2025 00:53:55. #7.13#
SON DAKİKA: UPS, 48 bin çalışanını işten çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.