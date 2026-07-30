Uraloğlu: Irak ile İlişkilerde Sorun Yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak ile gerçekleştirilecek olan Kalkınma Yolu Projesi imza töreninde yaşanılanlara ilişkin, "Tespit edilen bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Biz de makul karşıladık, Irak'la herhangi bir görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim" dedi.

Bakan Uraloğlu, araç muayene hizmetlerinin 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz sözleşmesinin imza törenine katıldı. Ankara'da gerçekleştirilen törende, Bakan Uraloğlu ve Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır, ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) tarafından kurulan TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer ile imtiyaz sözleşmeleri imzalandı.

"2002 yılında 8,5 milyon araç vardı. Bugün 34,5 milyon yollarda dolaşan araç var"

Bakan Uraloğlu, araç sayısının, teknolojisinin arttıkça kişisel becerilerin yeterli olmadığını dile getirerek, "Biz 2000'li yıllarda başlattığımız bir süreçle 2007 yılında modern araç muayene istasyonlarını ülkemize kazandırmıştık. 20 yıllık bir işletme süresinin 19'uncu yılındayız, 20'nci yılı seneye tamamlanmış olacak. Türkiye'de 2002 yılında 8,5 milyon araç vardı. Bugün 34,5 milyon yollarda dolaşan araç var ve şu andaki işletmeci firmamız toplamda 210 milyon adet araç muayenesi gerçekleştirmiş. Hangi şartlarda? Modern şartlarda. Onun için şu andaki işletmeci firmamıza teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Toplam 352 araç muayene istasyonuyla vatandaşımıza hizmet edeceğiz"

Yeni teknolojilerle, yeni ekipmanlarla ve ekiplerle donatılmış bir araç muayene sürecine ihtiyacın doğduğunu dile getiren Uraloğlu, "Bugün imzalarını attığımız ihale sürecini tamamladık. Arazideki araç muayene istasyonlarının kurulumları başladı. 352 tane toplam araç muayene istasyonuyla vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Tabii burada mümkün olduğu kadar insan faktörünü minimize edeceğiz. Araç ilk istasyona girerken plaka tanıma sistemiyle başlayıp sonrasında da oradaki sürücünün ve teknisyenin mümkün olduğu kadar sürecin içerisinde olmadığı, araç sahibinin olmadığı, tamamen otomasyon sistemiyle ve belli ekranlarda da aşamaları izlenebilen bir sistemi kurmuş olacağız. ve bu sayede olabilecek olan tartışmaları, olabilecek soru işaretlerini de tamamen ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.

"Kredi kartı komisyon problemi de ortadan kalkmış olacak"

Vatandaşların talep ettiği ve zaman zaman da eleştirdiği kredi kartı komisyonu hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, "Kredi kartlarından alınmış olan komisyonlar doğrudan buradaki araç sahibi veya şirket sahiplerine yükleniyordu. Biz ihaleye şart koyarak bunun yüklenici tarafından üstlenilmesini sağlamış olduk. İnşallah 2027'nin Ağustos ayında işletmeye girdiğimizde artık kredi kartı problemi ya da kredi kartı komisyon problemi de ortadan kalkmış olacak. En üst seviyede dünyada ne varsa Türkiye'de de o olacak" ifadelerini kullandı.

"Irak ile herhangi bir görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim"

Uraloğlu, Irak'la gerçekleştirilecek Kalkınma Yolu Projesi'nin imza töreninde yaşananlara ilişkin soru sorulması üzerine şu ifadelere yer verdi:

"Irak Başbakanı'nın ziyareti öncesinde biz yapacaklarımızı daha net görüşme için Irak'a ziyarette bulunduk. Oradaki Ulaştırma Bakanı ve İletişim Bakanı'yla gerekli değerlendirmeleri yaptık. Sonrasında da Irak Başbakan'ını ziyaret ettik. İki konuda biz mutabık kalmıştık, zaten Ulaştırma Bakanlığı'nı ilgilendiren bu konuydu. Bir tanesi Irak'la Türkiye sınır kapısının nereden olacağı, ikincisi de bu projenin finansmanının nasıl sağlanacağı noktasında biz mutabık kalmıştık. Irak Başbakan'ının ziyareti sırasında imza töreninin hemen öncesinde tespit edilen bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Biz de makul karşıladık, Irak'la herhangi bir görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim. Hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Bunda bir şüphe oluşmadı ve şüphe oluşmadığı gibi imzalar atılmış oldu. Sadece teknik bir detaydı, onu da gidermiş olduk. Ülkemize, Irak'a, Orta Doğu'ya hayırlı uğurlu olsun."

"15 Ağustos 2027 itibarıyla yeni nesil araç muayene sistemimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"

Sözleşmeye TURKA adına imza atan TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer ise Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde yeni dönemin başlangıcını temsil eden bu anlaşmayla üstlendikleri sorumluluğa dikkat çekerek, "Türkiye Yüzyılına ve Cumhurbaşkanımızın vizyonuna yakışır yeni nesil muayene merkezlerini tesis edeceğiz. Ülkemize ve insanımıza karşı duyduğumuz bu sorumlulukla TURKA olarak uluslararası standartlara uygun, sürdürülebilir, geleceğin ihtiyaçlarına yanıt veren bir araç muayene sistemi kuruyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımızın beklentilerini ve memnuniyetini merkeze alan, hızlı, güvenilir ve şeffaf bir araç muayene sistemi oluşturmak. Taahhüt ettiğimiz her istasyonu zamanında ve tam kapasiteyle teslim edileceğini gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum. 15 Ağustos 2027 itibarıyla yeni nesil araç muayene sistemimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.