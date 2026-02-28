Uraloğlu'ndan 28 Şubat Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığımızı, demokrasinin, hukukun ve özgürlüklerin sonuna kadar savunucusu olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat sürecinin milletin iradesine parmak sallanan karanlık bir zihniyetin adı olduğunu bildirdi.

O dönem yaşananlara dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"28 Şubat, inancından, kimliğinden, kılık kıyafetinden, düşüncesinden dolayı insanların fişlendiği, gençlerin hayallerinin yarım bırakıldığı, ailelerin acıyla sınandığı bir utanç sayfasıdır. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığımızı, demokrasinin, hukukun ve özgürlüklerin sonuna kadar savunucusu olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Bu ülkenin kaderini sadece millet belirler."